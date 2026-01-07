Thiago Almada pode ser negociado pelo do Atlético de Madrid já nesta janela de inverno europeu. Após temporada histórica pelo Botafogo em 2024, o meia deixou o clube carioca por 21 milhões de euros (cerca de R$135 milhões) e se transferiu ao futebol espanhol no começo da temporada 25/26.

A baixa utilização de Almada pelo técnico Diego Simeone indica que ele pode ser negociado, segundo informação da rádio espanhola “Cadena Ser”. Das 26 partidas disputadas pelo Atlético de Madrid na temporada, o meia jogou em 16. Destes jogos, foi titular em apenas seis.

Responsável pela informação da possível saída de Almada, o jornalista Pedro Fullana ressaltou que as posições em que o argentino atua passam por uma superlotação. Os nomes citados pelo jornalista são: os meias-atacantes Álex Baena, Giacomo Raspadori e Nico González; e os meio-campistas Conor Gallagher e Pablo Barrios.

Ainda segundo a reportagem de Fullana, Almada entrou no radar de alguns clubes da Premier League, mas nenhuma proposta foi apresentada ao Atlético de Madrid. Constantemente convocado por Lionel Scaloni para a seleção argentina, o jogador quer chegar à Copa do Mundo com ritmo de jogo.

Thiago Almada no Botafogo

Pelo clube carioca, Almada disputou 26 jogos, com três gols e duas assistências. Apesar dos números aparentemente tímidos, o meia foi fundamental na conquista inédita da Libertadores em 2024 e do título do Brasileirão no mesmo ano, encerrando um jejum de 29 anos na competição nacional. Após temporada vitoriosa, o argentino se declarou ao Glorioso em sua despedida.

“Foi incrível conquistar a Libertadores e o Brasileirão com vocês, esses momentos sempre estarão em minha memória, e farei parte de vocês para sempre. Agora é hora de seguir em frente com um novo desafio, mas saibam que ganharam um torcedor para a vida toda!”, disse.