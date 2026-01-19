No Majestoso disputado no último domingo, 19, que terminou em 1 a 1, a ausência de Alisson dos relacionados do São Paulo chamou a atenção. O jogador é um pedido do treinador do Corinthians, Dorival Júnior, para reforçar a equipe, depois da saída do volante Maycon para o Galo.

O camisa 25 do Tricolor ficou de fora do confronto por conta da negociação entre os rivais. O novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou o interesse no jogador em entrevista à TNT Sports: “Existe uma conversa entre os clubes e é entendível que ele tenha ficado de fora neste domingo. É um atleta que nos interessa e, caso haja um acerto, pode pintar no Corinthians”.

Ainda existe um impasse entre os clubes quanto ao modelo de negociação. O Timão queria uma troca de jogadores, com nomes que não interessaram ao Tricolor, situação confirmada pelo treinador Hernán Crespo, em entrevista pós jogo. O Corinthians insiste pelo atleta e tenta um contrato de empréstimo para reforçar a equipe.

Ao longo da história, diversos jogadores atuaram pelos dois clubes e alguns fizeram história por ambos, como Danilo e Luizão. Outros causaram revolta, como Ricardinho e Alexandre Pato. Relembre:

Jogadores que passaram por São Paulo e Corinthians: