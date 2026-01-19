No Majestoso disputado no último domingo, 19, que terminou em 1 a 1, a ausência de Alisson dos relacionados do São Paulo chamou a atenção. O jogador é um pedido do treinador do Corinthians, Dorival Júnior, para reforçar a equipe, depois da saída do volante Maycon para o Galo.
O camisa 25 do Tricolor ficou de fora do confronto por conta da negociação entre os rivais. O novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, confirmou o interesse no jogador em entrevista à TNT Sports: “Existe uma conversa entre os clubes e é entendível que ele tenha ficado de fora neste domingo. É um atleta que nos interessa e, caso haja um acerto, pode pintar no Corinthians”.
Alisson, do São Paulo, comemora título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras – Rubens Chiri / São Paulo
Ainda existe um impasse entre os clubes quanto ao modelo de negociação. O Timão queria uma troca de jogadores, com nomes que não interessaram ao Tricolor, situação confirmada pelo treinador Hernán Crespo, em entrevista pós jogo. O Corinthians insiste pelo atleta e tenta um contrato de empréstimo para reforçar a equipe.
Ao longo da história, diversos jogadores atuaram pelos dois clubes e alguns fizeram história por ambos, como Danilo e Luizão. Outros causaram revolta, como Ricardinho e Alexandre Pato. Relembre:
Jogadores que passaram por São Paulo e Corinthians:
Danilo
Campeão pelas duas equipes, Danilo é um dos poucos jogadores que podem se orgulhar de terem conquistado Mundial e Libertadores por dois rivais (Fábio Santos o acompanhou em 2005 e 2012, mas era reserva no primeiro).
Depois de se destacar no Goiás, o meia foi contratado pelo São Paulo em 2004, onde ficou até 2006 e teve uma passagem vitoriosa. Depois de um período pelo futebol japonês, o jogador se transferiu para o Corinthians, onde, além dos dois títulos principais, também foi tricampeão brasileiro e paulista.
Danilo, pelo São Paulo, em 2004, e atuando pelo rival Corinthians, em 2010 – Acervo/PLACAR
Pato e Jadson
Depois de cinco anos na Europa atuando pelo Milan, Pato retornou ao futebol brasileiro como uma contratação de peso do Corinthians. Pelo clube, o jogador ficou marcado pelo erro em um pênalti de cavadinha que eliminou o Timão da Copa do Brasil contra o Grêmio em 2013. Sem clima no clube, o atacante foi emprestado ao São Paulo em uma troca pelo meia Jadson.
Jadson, por sua vez, vivia um momento de instabilidade no São Paulo quando se transferiu ao Corinthians. No Parque São Jorge, o jogador foi bicampeão brasileiro e tricampeão paulista no clube. Foram 245 jogos e 50 gols com a camisa do Timão.
Luizão
O atacante pentacampeão do mundo com o Brasil defendeu a camisa do Alvinegro a partir de 1999, pelo qual conquistou o Mundial de Clubes da Fifa, Brasileirão e Paulista. Alguns anos depois, em 2005, o atacante jogou pelo São Paulo e foi campeão da Libertadores.
Luizão e Rogério Ceni, jogadores do São Paulo, durante o primeiro jogo da final da Libertadores da América contra o Atlético Paranaense, no estádio Arena da Baixada – Alexandre Battibugli / PLACAR
Luciano
Superidentificado com o São Paulo, Luciano jogou pelo Corinthians entre 2014 e 2016. Em 2015, o atleta foi campeão do Brasileirão. Depois de atuar por Alavés, Fluminense e Grêmio, o atacante se transferiu ao Tricolor e já acumula mais de 300 jogos no clube.
Gol de Luciano deu a vitória ao Corinthians contra o Cruzeiro –
Adriano
Cria e ídolo do Flamengo, Adriano tinha perdido espaço na Inter de Milão e foi autorizado a tratar uma lesão no Departamento Médico do São Paulo. Depois, o jogador foi emprestado por seis meses ao clube e somou bons números no primeiro semestre de 2008: 17 gols em 28 jogos. Em 2011, o Imperador se transferiu para o Corinthians. A passagem do jogador pelo Timão foi marcada por casos de indisciplina, sobrepeso e dificuldade para jogar, mas também por um gol importante na campanha do título brasileiro, contra o Atlético Mineiro.
Amoroso
O atacante que marcou época no São Paulo ao ser campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa, em 2005, causou polêmica ao se transferir para o Corinthians depois de uma passagem relâmpago pelo Mian. No Timão, Amoroso não foi bem recebido pela torcida e não ficou muito tempo na equipe, disputando apenas 23 partidas com quatro gols anotados.
Amoroso atuou pelo Corinthians um ano depois de se consagrar pelo São Paulo – PLACAR
Casagrande
Um dos maiores nomes da história do Corinthians e da Democracia Corinthiana, com 256 jogos, Casagrande trocou o Parque São Jorge pelo Morumbis em 1984. No Tricolor, o atacante teve uma passagem curta, na qual marcou 11 gols em 23 jogos e no fim da temporada, retornou ao Timão para sua segunda passagem pelo clube.
Casagrande em ação pelo São Paulo – Acervo PLACAR
Emerson Sheik
Emerson Sheik ficou marcado pelos títulos da Libertadores e Mundial pelo Corinthians, em 2012, mas o que poucos lembram é que o jogador foi formado nas categorias de base do São Paulo. No Tricolor, Sheik ganhava mais elogios que Kaká. Por problemas relacionados a uma falsificação no documento, o clube o negociou com o futebol japonês. Anos mais tarde, Sheik voltou ao Brasil para jogar no Fluminense, em 2010, e depois se transferiu ao Timão, equipe pela qual acumulou três passagens.
Émerson Sheik do Corinthians durante jogo entre Corinthians X São Paulo, partida válida pela Recopa Sul-Americana, 2013.
Jorge Wagner
Depois de uma passagem pelo futebol russo, Jorge Wagner foi emprestado para o Corinthians, em 2003. Na final do Campeonato Paulista daquele ano, o meio-campista anotou dois gols contra o São Paulo para dar o título paulista à sua equipe, em uma final contra o próprio São Paulo.
Três anos depois, em 2007, o atleta pertencia ao Real Betis e foi emprestado ao Tricolor. Antes algoz, na nova equipe o ex-jogador fez mais de 200 partidas e foi bicampeão brasileiro em 2007 e 2008.
Jorge Wagner se destacou na conquista do Paulistão de 2003 pelo Corinthians – PLACAR
Neto
Herói do primeiro título brasileiro do Corinthians em 1990, contra o próprio São Paulo, e um dos maiores ídolos da história alvinegra, Neto teve uma breve passagem pelo Morumbi.
Foi em 1987, quando tinha 21 anos e foi reserva de Pita na conquista do Paulistão. Em 33 jogos, Neto fez cinco gols pelo São Paulo, um deles olímpico, contra o Colo Colo, pela Libertadores. Neto ainda passaria brevemente pelo Palmeiras antes da famosa troca por Ribamar que mudou o destino do futebol paulista.
Ricardinho
Talvez a mudança mais conturbada da história do Majestoso. Em 2002, o meia Ricardinho protagonizou uma das transferências mais impactantes do futebol nacional. Ídolo no Parque São Jorge e convocado para a Copa do Mundo, ele aceitou uma proposta milionária do Tricolor logo após o Mundial. A mudança gerou revolta na torcida alvinegra e, no Morumbi, o jogador não conseguiu repetir o mesmo brilho, saindo do clube sem deixar a mesma saudade.
Ricardinho fez história no Corinthians antes de ser vendido ao São Paulo em 2002 – PLACAR