Ronaldo era fenomenal na arte de driblar o goleiro adversário. Hoje, como presidente da seleção brasileira na Kings League, o ex-camisa 9 revelou nesta terça-feira, 16, uma bronca em um atacante e entregou a seus jogadores o segredo para chegar à perfeição no principal torneio de futebol 7 da atualidade.

A história foi contada durante a live de apresentação da segunda edição da Copa do Mundo de Nações da Kings League, que acontecerá entre 3 e 17 de janeiro, em São Paulo. A grande final será realizada em quadra montada no Allianz Parque.

“Hoje é mais fácil de contar… No meu primeiro jogo no Valladolid, como presidente, estava assistindo ao jogo do estádio, estava 0 a 0, aí um atacante meu estava na cara do gol e chutou a três metros do goleiro. O goleiro defendeu facilmente. No final do jogo, conseguimos a vitória, mas cheguei para esse atacante e perguntei para ele: ‘por que você definiu tão longe do atacante?’”, começou o pentacampeão do mundo, ex-presidente do time espanhol, quando perguntado por PLACAR.

Kelvin K9 e Lipão, astros da equipe convocados para defender o título da seleção brasileira, prestavam muita atenção nas dicas para as situações de X1 e shootout, dinâmicas contra um marcador e frente a frente com o goleiro, quando Ronaldo Fenômeno completou:

“Quando você está nesta situação contra o goleiro, é importante você manter a velocidade, mas diminuir espaços e ter uma movimentação que possa enganar o goleiro. Você tem que esperar o goleiro para tomar uma decisão. Quando você faz uma ginga, o goleiro se mexe, qualquer tapa para o lado já é uma vantagem enorme para o atacante”, disse Ronaldo Fenômeno.