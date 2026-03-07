O G3X deu mais uma mostra da sua grandeza no cenário mundial da Kings League. O time presidido pelo streamer Gaules e pelo atacante Kelvin K9 Oliveira irá inaugurar ainda neste semestre um centro de treinamento exclusivo, em São Paulo, com o intuito de profissionalizar o negócio para além do futebol 7.

A área ficará no parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista, e será acessível aos visitantes do espaço público. Um campo society, de gramado preto nos padrões do torneio organizado pelo ex-jogador Gerard Piqué, vestiários, academia, salas de reunião e recuperação dos atletas farão parte da estrutura. Uma loja com artigos do time também está prevista no local além de estúdios para transmissões.

Em entrevista à PLACAR, Gaules revelou que quer elevar o padrão de profissionalização dos times para a própria Kings League. No começo, Piqué e outros grandes nomes da organização ficaram reticentes com a capacidade de execução do projeto.

“Queremos nos posicionar como um time de maior estrutura da Kings League como um todo. Se no futuro, pensarmos em construirmos mais um campo, jogarmos uma Copinha, atuar em outras frentes do futebol, pode ser uma possibilidade. Mas, hoje, o nosso objetivo é ser a referência na Kings League”, disse Gaules.

À medida que outras equipes conseguirem também os seus CTs ou estádios próprios, Gaules admite o sonho de fazer uma partida em campo mandante e outra em visitante por exemplo. Ainda assim, esse não é o objetivo primordial e está longe de acontecer.

O segundo split da Kings League Brasil começa na próxima segunda-feira, 9, na Trident Arena, em Guarulhos. Cada equipe enfrentará as outras nove, em turno único, para a partir daí começarem os playoffs.