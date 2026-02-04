O Desimpedidos Esporte Clube e a paiN Gaming concretizaram nesta quarta-feira, 4, uma parceria história. As suas marcas se juntaram para criar a DesimpaiN, time que estreia na Kings League, o principal campeonato de futebol 7 da atualidade.

Além do nome em homenagem às duas instituições, o design estampa as cores azul, vermelho, preto e branco no escudo. O destaque fica para a mascote, o “Tigre”. Ainda sem nome oficial, ele poderá ser batizado futuramente em conjunto com a comunidade, por meio das redes sociais.

Um novo presidente surge no cenário para atuar ao lado do empresário e influenciador Tiago ‘Toguro’. Trata-se do streamer Renato Vicente, também conhecido como Renatinho ou Renatim. Vindo do universo do futebol, ele é fã confesso do Desimpedidos desde sua adolescência e hoje faz lives de resenha de futebol, já aglutinando mais de três milhões de seguidores no TikTok.

“Desimpedidos e paiN se mostraram muito interessados na minha presença. Tudo aconteceu na hora certa! Eu aceitei o convite para presidir a equipe que me passou mais confiança para construir esse novo momento juntos com liberdade para trazer minha galera e fazer do meu jeito. Tudo isso foi decisivo para minha vinda. Estou confiante que teremos um ano de vitórias com o DesimpaiN”, explica Renatinho.

A junção DesimpaiN representa um potencial de 23 milhões de seguidores nas redes sociais. O DNA da Desimpedidos continua com Zezinho (diretor de futebol) e Zé Sérgio (supervisor), Felipe Pantera (técnico), Rudy Landucci e Arthur Félix (auxiliares), além do elenco do time que está se estruturando para a temporada, que começa no Split 2 da Kings League nesse primeiro semestre.

“Depois de ver o documentário com a história da paiN não tive dúvidas de que eram os parceiros corretos para esta iniciativa. A cultura do Desimpedidos com a da paiN tem grande afinidade e tenho certeza de que a parceria renderá muitos frutos dentro e fora dos campos. A vinda do Renato é algo que mostra bem para onde queremos ir, alguém que fala de futebol, vive a Kings League e puxa de volta uma audiência que sempre gostou da conversa de boleiro para boleiro”, conta André Barros, co-CEO da NWB.