O canal Desimpedidos, que marcou uma geração de fãs de futebol no YouTube, anunciou nesta segunda-feira, 23, uma espécie de “repatriação de jogador caro”. Bolívia Zica está de volta ao time na atração que já soma 12 anos no ar e uma base de mais de 30 milhões de fãs.

Bolívia, apelido para o personagem mascarado que ficou famoso por entrevistar jogadores de forma leve e irreverente, é o apresentador e diretor de conteúdo do núcleo NWB. É dele a responsabilidade de comandar o famoso Bolívia Talk Show, o BTS, além de quadros como o Desinimigos, em que antigos desafetos da bola fazem as pazes.