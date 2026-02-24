Corinthians e Esportes da Sorte renovaram o contrato de patrocínio máster até o fim de 2029. De acordo com o site ge, casa de apostas vai pagar R$ 150 milhões fixos por ano ao clube. Esse valor pode chegar a R$ 200 milhões caso o Timão bata metas previstas em contrato, como conquista de títulos.

O acordo anterior entre as partes, firmado em 2024, previa R$ 103 milhões por temporada. Diferente do último, o clube pode gastar os valores da forma que quiser, já que anteriormente, parte do patrocínio era destinado para uma grande contratação como a de Memphis Depay.

O Timão agora possui o segundo maior patrocínio máster do Brasil, atrás apenas do Flamengo, que recebe R$ 268,5 milhões por ano da Betano.

A patrocinadora vai continuar estampando o espaço mais nobre da camisa, mas, caso apareça uma empresa que ofereça valores maiores, a casa de apostas migraria para outro lugar do uniforme. O mesmo vale para as equipes de vôlei, basquete e futsal do Corinthians.

O orçamento do Timão para este ano prevê uma arrecadação de R$ 255 milhões em patrocínios, um aumento de 47% em relação a 2025.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, 25, para encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 28, às 20h30 (de Brasília), enfrenta o Novorizontino pelas semifinais do Paulistão.