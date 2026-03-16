Neymar pode contabilizar mais um gol na carreira. Pelo menos é o que aparece em um site especializado em estatísticas de futebol. O atacante do Santos marcou, de pênalti, nesta segunda-feira, 16, um gol pela Furia, na Kings League.

O torneio de futebol 7 criado pelo ex-jogador Gerard Piqué tem em sua regra o pênalti presidente. Um dos responsáveis pela Furia, atual campeã da liga brasileira, Neymar foi chamado para a cobrança e converteu ao seu melhor estilo. O goleiro foi para um lado e o atacante mandou a bola de mansinho no outro canto.

A cobrança perfeita, no entanto, não ajudou a Furia a vencer o DesimpaiN (7 a 4), como também registra o SofaScore. A plataforma carrega os dados de outros jogadores do torneio, mas, no caso de Neymar, mesclou dados do futebol profissional com o amador.

Ainda segundo a plataforma, porém, Neymar tem dois gols na temporada: ambos contra o Vasco, pela quarta rodada do Brasileirão.

Neymar ausente na seleção

A segunda foi dia de convocação da seleção brasileira e Neymar, mais uma vez, ficou de fora. Segundo o técnico Carlo Ancelotti, Neymar será convocado quando estiver “100% fisicamente”. Por isso, nas palavras do treinador, o atleta ainda tem chances de ir à Copa do Mundo.

Na Kings League, Neymar não escondeu a frustração por ficar de fora dos amistosos contra França e Croácia, em 26 e 31 deste mês, nos EUA.

“Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente, fico chateado e triste de não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. O foco continua. Vamos conseguir nosso objetivo. Ainda tem a convocação final”, disse Neymar.