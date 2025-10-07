Kings League: Copa do Mundo de seleções terá final no Allianz Parque

Brasil defende o título da principal competição de futebol 7 da atualidade; torneio irá de 3 a 17 de janeiro de 2026

O Brasil foi oficialmente escolhido para sediar a próxima edição da Copa do Mundo de seleções da Kings League. Um anúncio na última segunda-feira, 6, confirmou que o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, em São Paulo, será o palco da final do torneio em 2025. A escolha celebra o fenômeno de audiência do principal torneio de futebol 7 da atualidade e coroa o país que é campeão mundial da competição. O torneio irá de 3 a 17 de janeiro de 2026.

Brasil defende o título em casa

A expectativa para o evento em solo brasileiro é ainda maior pelo fato de o país ser o detentor do título de seleções. Na primeira edição do Mundial, em janeiro deste ano, o Brasil venceu a Colômbia com cinco gols do astro Kelvin Oliveira. Anteriormente, na versão para clubes, a G3X, liderada pelo streamer Gaules, foi vice-campeã.

O fenômeno criado por Piqué

Idealizada pelo ex-zagueiro do Barcelona, Gerard Piqué, a Kings League é uma competição de futebol 7 que mistura esporte e entretenimento de maneira inovadora. Com regras dinâmicas, como cartas que alteram o andamento do jogo e a participação de ex-jogadores profissionais ao lado de atletas amadores e influenciadores digitais, o torneio se tornou um sucesso global, atraindo milhões de espectadores em suas transmissões online.

Allianz Parque: um palco à altura

A escolha do Allianz Parque como sede reforça a grandiosidade do evento. A arena palmeirense é conhecida por receber grandes espetáculos esportivos e musicais, oferecendo uma infraestrutura de ponta para jogadores e torcedores. No mesmo estádio, foi disputada em maio, a final da Kings League Brasil, que teve a Furia como grande campeã. A expectativa é de casa cheia para acompanhar a seleção brasileira, que buscará o bicampeonato.