A Copa do Mundo de 2026 é um dos marcos na vida de Vozinha. Isso porque, o torneio alçou o goleiro de Cabo Verde ao estrelato e, consequentemente, aos milhões de seguidores nas redes sociais — o que, segundo o próprio, cobra um preço muito alto.

“Perdi minha paz e tranquilidade. Não tenho mais privacidade, ou pelo menos muito menos do que antes. Agora saio, vou a um restaurante, e sempre tem alguém querendo tirar uma foto comigo ou me pedir um autógrafo. Ou, pior, alguém me filmando. Isso é o que mais mudou na minha vida, e acho que não há nada que eu possa fazer a respeito”, revelou o Vozinha, em entrevista para o jornal inglês The Observer.

Atualmente no chileno Colo Colo, o goleiro ainda relembrou o momento em que descobriu a fama repentina: “Fui dar algumas entrevistas na zona mista e uma jornalista da Cazé TV me perguntou se eu sabia o que estava acontecendo. Ela me mostrou o celular e foi aí que eu vi que tinha mais de um milhão de seguidores. Decidi desativar as notificações do Instagram para não ter a tentação de ficar checando quem estava me seguindo.”

No entanto, Vozinha admite querer mesmo a vida anterior aos holofotes: “Muita gente quer ser famosa, mas só enxerga o lado positivo dessa realidade. Para ser sincero, se me oferecessem a vida que tenho hoje ou a vida que tinha antes, eu escolheria a que tinha antes.”

Sobre possíveis patrocínios, ele explicou que várias marcas o procuraram durante o Mundial na América do Norte, mas acabou fechando apenas um trabalho. “Não sei que ofertas podem surgir no futuro, mas por enquanto não quero trabalhar com nenhuma marca de tabaco, álcool ou apostas”, garantiu.

A fama de Vozinha

Após o empate contra a Espanha, na Copa e 2026, Vozinha ganhou fama sob a meta de Cabo Verde. Além de milhões de seguidores nas redes sociais, o goleirão também acumulou boas atuações contra Uruguai, Arábia Saudita e Argentina.

Livre no mércado após fim de contrado com o GD Chaves, de Portugal, ele foi oferecido a equipes como Atlético-GO, Avaí e Ceará no futebol brasileiro, além do Inter Miami nos Estados Unidos.

No entanto, escolheu o Colo Colo, que quase ficou sem o goleiro após ele ter entrado nos planos do Berkane, do Marrocos.

Atualmente, a equipe comandada pelo argentino Fernando Ortiz conta com outros três goleiros, além de Vozinha: Fernando de Paul, o camisa 1, e os jovens Gabriel Maureira e Eduardo Villanueva.