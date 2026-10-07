O nome de Simão Coutinho passou a ocupar o centro do noticiário esportivo internacional após ser apontado como testemunha direta em reuniões entre Cristiano Ronaldo e o técnico Jorge Jesus. Segundo informações do jornal Record, o atual diretor desportivo do Al-Nassr mantém uma relação profissional e de confiança mútua de longa data com o capitão da seleção portuguesa.

Passagem pelas categorias de base do Sporting e aposentadoria precoce

Natural de Viana do Castelo e atualmente com 38 anos, Simão Coutinho iniciou sua trajetória esportiva no futebol profissional dentro das quatro linhas. O dirigente integrou a formação do Sporting a partir de 2001, período em que chegou a cruzar caminhos com Cristiano Ronaldo na academia de Alcochete. Jogando de zagueiro, defendeu clubes como Gil Vicente, Imortal, Lousada e Boavista, onde encerrou sua carreira de atleta em 2013, aos 25 anos.

Consolidação na gestão e chegada ao comando do Al-Nassr

Depois de pendurar as chuteiras, Coutinho migrou para a área de negócios do esporte ao aceitar o convite do empresário Carlos Gonçalves para integrar a agência ProEleven. Após atuar por anos como executivo de intermediação no mercado europeu, deu um salto na carreira em julho de 2025, quando foi contratado pelo Al-Nassr para ocupar a direção esportiva do clube saudita, sucedendo ao espanhol Fernando Hierro.

Figura de bastidores e confiança mútua

Em Riade, Coutinho estabeleceu forte proximidade com Cristiano Ronaldo e participou de importantes negociações institucionais. Essa relação estreita levou o dirigente a atuar como interlocutor de bastidores durante os recentes episódios na concentração portuguesa, figurando como uma das testemunhas citadas formalmente pelo camisa 7 no comunicado emitido sobre os diálogos com Jorge Jesus.