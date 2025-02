Cristiano Ronaldo comemora 40 anos nesta quarta-feira, 5, como o atleta mais bem pago do mundo na atualidade. O craque da seleção portuguesa e do Al Nassr, da Arábia Saudita, desbanca outros quarentões famosos na história do esporte.

A diferença entre o salário de Cristiano Ronaldo e o das lendas ‘quarentonas’ é impressionante, segundo levantamento da Somos Fanáticos.

Os sites especializados em esportes americanos e em automobilismo Sportrac e o Capology serviram como base para o levantamento. Entre os esportes contemplados estão futebol, futebol americano, basquete, beisebol e automobilismo.

Cristiano Ronaldo x Lewis Hamilton

O heptacampeão mundial da Fórmula 1 completou 40 anos no último dia 7 e, assim como Cristiano Ronaldo, está cheio de metas no esporte pela frente. Em 2025, fará sua estreia pela Ferrari em mais uma temporada em que tentará vencer o oitavo título mundial e assim se tornar, isolado, o maior vencedor da história da categoria. Mas seu novo salário, de 60 milhões de dólares anuais, corresponde ao que CR7 ganha em quatro meses jogando pelo Al Nassr.

Cristiano Ronaldo x LeBron James

Tratam-se de dois dos maiores de todos os tempos em seus respectivos esportes. E que se recusam a baixar o nível de performance. Cristiano Ronaldo persegue seu 1000º gol na carreira enquanto Lebron James, quarentão desde dezembro, busca seu quinto título da NBA jogando ao lado do filho Bronny e seguindo como principal astro dos Los Angeles Lakers. Mas impressiona o quanto CR7 ganha a mais do que King James: um ganha 200 milhões de dólares por ano, enquanto o outro, 48,7 milhões de dólares.

Cristiano Ronaldo x Aaron Rodgers

O quarterback do New York Jets é um dos jogadores mais populares do futebol americano. Aos 41 anos, foi eleito quatro vezes o melhor jogador da temporada e, em 2011, foi campeão do Super Bowl com o Green Bay Packers. Apesar do currículo e das altas cifras que a NFL costuma pagar, seu salário não chega perto do que ganha Cristiano Ronaldo: 17,1 milhões de dólares anuais, apenas 8% do contra-cheque do português.

Cristiano Ronaldo x Justin Verlander

Outro esporte que atinge cifras milionárias aos seus atletas é o beisebol, na liga dos Estados Unidos. Justin Verlander foi campeão da MLB duas vezes, em 2017 e 2022. Aos 41 anos, o jogador do San Francisco Giants é considerado um dos melhores “pitchers” da história do beisebol. E o salário de 43,3 milhões de dólares anuais faz jus ao status. Mas representa apenas 25% do que Cristiano Ronaldo ganha.

Confira os atletas ‘quarentões’ com maiores salários:

Cristiano Ronaldo (futebol) – 200 milhões de dólares Lewis Hamilton (automobilismo) – 60 milhões de dólares LeBron James (basquete) – 48,7 milhões de dólares Justin Verlander (beisebol) – 43,3 milhões de dólares Charlie Morton (beisebol) – 20 milhões de dólares Fernando Alonso (automobilismo) – 20 milhões de dólares Aaron Rogers (futebol americano) – 17,1 milhões de dólares

