Cristiano Ronaldo evita ida ao Irã para fugir de um... chicote!?

Cristiano Ronaldo, um dos jogadores de futebol mais renomados do mundo, recentemente se viu envolvido em uma situação delicada que o impediu de participar de uma partida importante na Liga dos Campeões da Ásia. O jogador português não viajou com seu time, o Al Nassr, para enfrentar o Esteghlal no Irã, devido a preocupações legais que surgiram de um incidente ocorrido em 2023.

Publicidade

O episódio em questão envolve um gesto de carinho de Ronaldo para com a artista iraniana Fatemeh Hammami Nasrabadi. Durante uma visita, ele foi filmado abraçando e beijando a testa da artista, que é conhecida por suas pinturas feitas com os pés devido a uma deficiência. Este ato, embora inofensivo em muitos países, pode ser interpretado de forma diferente sob a lei iraniana.

Cristiano Ronaldo, sua esposa e seu filho na premiação da Globe Soccer – Fonte: Instagram/@cristiano

Por que Cristiano Ronaldo não viajou para o Irã?

A ausência de Cristiano Ronaldo na partida contra o Esteghlal gerou especulações e preocupações. Segundo a legislação iraniana, o gesto de Ronaldo poderia ser considerado adultério, uma infração que pode resultar em punições severas, incluindo até 99 chicotadas. Essa interpretação da lei iraniana levou o Al Nassr a decidir não incluir Ronaldo na viagem, visando evitar qualquer risco de consequências legais para o jogador.

Publicidade

Como a lei iraniana interpreta gestos de afeto?

No Irã, as demonstrações públicas de afeto entre pessoas que não são casadas podem ser vistas como transgressões legais. A lei iraniana é bastante rigorosa em relação a interações entre homens e mulheres que não são cônjuges, e o beijo na testa, mesmo sendo um gesto de respeito ou carinho, pode ser mal interpretado. Este caso destaca as diferenças culturais e legais que podem afetar atletas internacionais em suas carreiras.

Qual é o impacto dessa situação para o Al Nassr?

A ausência de Cristiano Ronaldo em um jogo crucial como o das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia é um golpe significativo para o Al Nassr. Ronaldo é uma peça chave no time, e sua falta pode impactar o desempenho da equipe. No entanto, a decisão de deixá-lo fora da lista de relacionados foi tomada para proteger o jogador de qualquer possível complicação legal que pudesse surgir durante a estadia no Irã.

O que isso significa para o futuro de Ronaldo?

Embora esta situação seja um desafio, não se espera que tenha um impacto duradouro na carreira de Cristiano Ronaldo. O jogador continua sendo uma figura influente no futebol mundial, e sua equipe está tomando todas as medidas necessárias para garantir sua segurança e bem-estar. Este incidente serve como um lembrete das complexidades que atletas internacionais podem enfrentar ao navegar por diferentes culturas e sistemas legais.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.