A corrida pelo prêmio Golden Boy 2026 está a todo vapor, com nomes brasileiros concorrendo nas posições mais altas. A tradicional premiação do jornal italiano Tuttosport, feito em parceria com a plataforma Transfermakt, elege o melhor jogador sub-21 do mundo.

A lista teve sua atualização mensal divulgada na última quinta-feira, 13, com um novo primeiro colocado. Pau Cubarsí, zagueiro da Espanha eleito melhor jovem da Copa do Mundo 2026, passou Lamine Yamal e agora lidera o ranking.

Outros destaques do Mundial, como Yan Diomande (3º), ponta da Costa do Marfim, e Kerim Alajbegovic (28º), meia-atacante da Bósnia, estão entre os jogadores que mais subiram posições na lista.

Em outubro, a lista será reduzida para 20 jogadores, que passará por um júri internacional responsável por eleger o Golden Boy 2026.

Brasileiros no ranking

O Brasil tem três representantes no top 10 do ranking. São eles: Rayan (7º), Endrick (8º) e Estêvão (10º). A promessa do Chelsea, que fecha o top 10, foi um dos jogadores que mais perderam posições (-4), com um fim de temporada melancólico marcado por lesões.

Além do trio, os outros brasileiros na lista, que contempla 100 nomes, são: Vitor Reis (14º), zagueiro do Manchester City formado no Palmeiras, e William Gomes (51º), atacante do Porto formado no São Paulo.

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Top 10 do prêmio Golden Boy