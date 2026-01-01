O Estádio Louis II será palco de um confronto tradicional e decisivo neste sábado, 3 de janeiro de 2026. Pela 17ª rodada do Campeonato Francês, o Monaco recebe o Lyon. A partida está marcada para as 17h (horário local), o que corresponde às 13h (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes com ambições continentais, mas que vivem momentos distintos na temporada.

Situação na tabela e expectativas

O time da casa entra em campo pressionado e em busca de estabilidade. Ocupando a 9ª colocação com 23 pontos, o Monaco atravessa uma fase turbulenta, tendo sofrido quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Com uma campanha irregular de 7 vitórias, 2 empates e 7 derrotas, os monegascos precisam urgentemente fazer valer o mando de campo para não se distanciarem do pelotão de frente.

Por outro lado, o Lyon chega ao Principado em uma situação mais confortável, ocupando a 5ª posição com 27 pontos. A equipe visitante busca se consolidar na zona de classificação para a Europa League e manter a perseguição aos líderes. Apesar de alternar resultados recentes, o time vem de vitória e espera aproveitar o momento instável do adversário para somar pontos importantes fora de casa.

Prováveis escalações e desfalques

Para o confronto, o Monaco lida com desfalques de peso. O meio-campista Denis Zakaria cumpre suspensão, enquanto Takumi Minamino e Ansu Fati estão entregues ao departamento médico. A provável escalação deve contar com: Lukáš Hrádecký; Vanderson, Thilo Kehrer, Mohammed Salisu e Caio Henrique; Mamadou Coulibaly e Aleksandr Golovin; Maghnes Akliouche, Folarin Balogun e Mika Biereth.

O Lyon também enfrenta problemas com lesões, não contando com Ernest Nuamah e Malick Fofana. A grande expectativa gira em torno do recém-chegado Endrick. O prodígio brasileiro emprestado pelo Real Madrid, no entanto, não poderá ir a campo pelo Lyon contra o Monaco.

Isso ocorre porque Endrick ainda não foi oficialmente registrado na liga francesa. A expectativa é que a estreia ocorra em 11 de janeiro, pela segunda rodada da Copa da França, contra o Lille.

O time deve ir a campo com: Rémy Descamps; Hans Hateboer, Abner Vinícius, Maitland-Niles e Ruben Kluivert; Mathys de Carvalho, Adam Karabec e Tyler Morton; Khalis Merah, Martin Satriano e Afonso Moreira.

Onde assistir a Monaco x Lyon

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a partida terá transmissão internacional. Na França, o jogo será exibido pelo canal beIN SPORTS 1. Em outros países europeus, como a Polônia, a cobertura fica por conta do . A expectativa é de um jogo aberto, com o Monaco forçado a atacar e o Lyon pronto para explorar os espaços.