O Paraguai venceu o Japão por 2 a 1 na manhã desta terça-feira, 17, em amistoso internacional disputado no National Stadium, em Kallang. A seleção sul-americana construiu o resultado ainda no primeiro tempo, demonstrando eficiência nas poucas finalizações que teve na partida.

Os japoneses, embalados pela recente vitória por 3 a 2 sobre o Brasil, apesar de dominarem a posse de bola e o volume ofensivo, só conseguiram descontar nos minutos finais do confronto. O gol da vitória paraguaia foi marcada por Gustavo Gómez, capitão e ídolo do Palmeiras.

Eficiência paraguaia no primeiro tempo

O Paraguai não demorou para abrir o placar. Logo aos dois minutos de jogo, Caceres balançou as redes após receber assistência de Gomez. A vantagem precoce permitiu que a equipe sul-americana administrasse o resultado enquanto o Japão tentava impor seu ritmo.

Aos 40 minutos, o próprio Gomez foi o responsável por ampliar o marcador, contando com assistência de Gomez. O Japão terminou a primeira etapa com um cartão amarelo, recebido por Suzuki aos 42 minutos.

Domínio japonês e gol no fim

Na volta para o segundo tempo, o Japão promoveu uma série de substituições em busca de uma reação. A equipe asiática terminou a partida com 67% de posse de bola, trocou 565 passes e registrou 15 finalizações totais, contra apenas cinco do Paraguai. No entanto, a defesa paraguaia conseguiu neutralizar a maior parte das investidas, bloqueando sete chutes. O Paraguai, por sua vez, foi mais preciso: das cinco finalizações, quatro foram no alvo.

A insistência japonesa só surtiu efeito aos 40 minutos da etapa final. Fukuda, que havia entrado no lugar de Sano aos 26 minutos do segundo tempo, marcou o gol para o Japão. Na reta final, o jogo registrou cartões amarelos para Gomez e Gamarra, do Paraguai, além de Nakano e mais um jogador não informado pelo lado japonês. O apito final confirmou a vitória paraguaia por 2 a 1 no amistoso.