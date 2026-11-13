A Federação Japonesa de Futebol confirmou que o técnico Hajime Moriyasu deixará o comando da seleção japonesa na próxima semana. O treinador, de 58 anos e natural de Kakegawa, tinha planejamento inicial para encerrar suas atividades apenas ao término da Copa da Ásia, prevista originalmente para janeiro de 2027.

A decisão de antecipar a saída decorre de alterações promovidas pela Confederação Asiática de Futebol. A entidade adiou o torneio continental para dezembro de 2027 em razão de conflitos no Oriente Médio.

Diante do novo cenário, os últimos compromissos de Moriyasu no cargo serão amistosos diante da seleção brasileira, neste sábado, 14, e do Paraguai, no próximo dia 17.

Qual foi o legado de Moriyasu no Japão?

No cargo desde 2018, Hajime Moriyasu se consolidou como o comandante com maior longevidade da história da equipe nacional japonesa. O ápice de seu ciclo ocorreu na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a equipe bateu potências mundiais na fase de grupos e alcançou as oitavas de final, sendo eliminada nos pênaltis pela seleção croata.