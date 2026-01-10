Arrascaeta não se cansa de receber os louros do que ele próprio classificou como “ano mágico” com a camisa do Flamengo. O uruguaio recebeu nessa semana o troféu de Rei da América, tradicional premiação dada pelo jornal El País.

O camisa 10 do Flamengo ficou com o título ao receber um total de 179 dos 264 votos. Lionel Messi (Inter Miami) e Maravilha Martínez (Racing) completaram o pódio. Arrascaeta estampou a capa do suplemento esportivo Ovación, com o título: “O que faltava para ele”.

“Sabia que estava entre os três finalistas, mas um deles era o Messi. E todos sabem que ele é o melhor do mundo e tudo o que ele fez nesta temporada”, disse.