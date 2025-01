Rei da América 2024: veja seleção completa

No ano de 2024, o Botafogo se destacou de maneira impressionante na seleção do Rei da América, ao ter uma quantidade expressiva de jogadores listados entre os melhores do continente. A equipe do Rio de Janeiro não apenas celebrou a conquista do título da CONMEBOL Libertadores, mas também viu seis de seus jogadores, além do técnico Artur Jorge, serem reconhecidos na enquete do jornal uruguaio El País. Este feito reforça a supremacia do Botafogo no cenário do futebol sul-americano e evidencia o talento de seu elenco ao longo da temporada.

Os jogadores do Botafogo incluídos na cobiçada seleção foram o goleiro John, o zagueiro Barboza, o lateral-esquerdo Alex Telles, o volante Marlon Freitas, os meias Thiago Almada e Savarino, além do atacante Luiz Henrique, que foi coroado como o Rei da América, sendo eleito o melhor jogador sul-americano do ano. Esta conquista reforça o Botafogo como uma das forças mais dominantes no futebol continental em 2024.

Outros Destaques da Seleção Sul-Americana

Além do Botafogo, outros clubes também tiveram representantes na seleção escolhida por jornalistas sul-americanos. O Atlético-MG, que também chegou à final da Libertadores, teve o zagueiro Battaglia como seu representante. Já o vencedor da CONMEBOL Sul-Americana, o Racing, colocou o lateral-direito Martirena e o meia Quintero na seleção. Completando a formação, o Peñarol contribuiu com o volante Léo Fernandez.

Criterios de Seleção

A seleção do Rei da América é determinada pelos votos de 244 jornalistas de diversas partes da América do Sul. Luiz Henrique, do Botafogo, destacou-se ao receber 192 votos, refletindo quase 80% do total, um testemunho de seu desempenho extraordinário e da influência do futebol brasileiro no continente.

Influência Brasileira na Seleção

Apesar de o Botafogo ter conseguido inserir seis jogadores na seleção, apenas quatro deles são de nacionalidade brasileira, em função de Thiago Almada e Savarino terem cidadanias diferentes, embora atuem pelo time carioca. Os brasileiros na seleção são John, Alex Telles, Marlon Freitas e Luiz Henrique, que contribuíram para o Botafogo ser um símbolo de sucesso no futebol brasileiro em 2024.

Composição Completa da Seleção do Rei da América 2024

Goleiro: John (Botafogo)

John (Botafogo) Lateral-Direito: Martirena (Racing)

Martirena (Racing) Zagueiros: Barboza (Botafogo), Battaglia (Atlético-MG)

Barboza (Botafogo), Battaglia (Atlético-MG) Lateral-Esquerdo: Alex Telles (Botafogo)

Alex Telles (Botafogo) Volantes: Marlon Freitas (Botafogo), Léo Fernandez (Peñarol)

Marlon Freitas (Botafogo), Léo Fernandez (Peñarol) Meias: Almada (Botafogo), Quintero (Racing), Savarino (Botafogo)

Almada (Botafogo), Quintero (Racing), Savarino (Botafogo) Atacante: Luiz Henrique (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo) Técnico: Artur Jorge (Botafogo)

Com tamanha representação, o Botafogo não apenas comemorou suas vitórias em campo, mas também reafirmou sua posição como uma potência no futebol sul-americano, deixando uma marca significativa na história da seleção do Rei da América em 2024.