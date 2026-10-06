O ex-meio-campista Anderson, que defendeu o Manchester United por oito temporadas, afirmou que o clube inglês precisa rever sua postura no mercado de transferências. Em entrevista concedida ao Sports Mole, repercutida pelo portal Trivela, o brasileiro declarou que o clube precisa de jogadores de peso internacional para recuperar a competitividade, citando o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, como exemplo de reforço necessário.

Por que Anderson defende contratações de peso?

De acordo com Anderson, o Manchester United possui força institucional e apelo de mercado para disputar os principais talentos mundiais. O ex-atleta avaliou que atletas prontos e decisivos são fundamentais para resolver partidas em momentos críticos, elemento indispensável para uma equipe que pretende disputar troféus de elite.

A crítica ao modelo de longo prazo adotado pelo Chelsea

Durante a conversa, Anderson reprovou o planejamento adotado pelo rival londrino Chelsea, focado em apostas em jovens atletas. Segundo sua visão, projetos voltados exclusivamente a promessas podem levar de quatro a cinco anos para demonstrar resultados consistentes, gerando incerteza após investimentos expressivos.

Cenário recente e início de temporada da equipe

Recentemente, o Manchester United reforçou o setor de meio-campo com nomes como Andrey Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba — adquirido por valor estimado em cerca de 83 milhões de libras. Apesar dos gastos, o time ocupa a 12ª colocação na Premier League após cinco rodadas e foi eliminado pelo Brighton na Copa da Liga Inglesa.