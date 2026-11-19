O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP) agendou para a próxima segunda-feira, 23, às 17h (de Brasília), o julgamento da briga generalizada que marcou a final do Campeonato Paulista Feminino Sub-20 entre Ferroviária e Corinthians. O episódio ocorreu no último domingo, 15, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, partida que terminou com vitória por 2 a 0 e o tricampeonato estadual da equipe grená.

Na denúncia apresentada pela Procuradoria, Ferroviária e Corinthians foram enquadrados no artigo 257, parágrafo 3º, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O dispositivo prevê multa de até R$ 20 mil às agremiações quando não é possível identificar todos os participantes envolvidos em um tumulto generalizado durante a praça desportiva.

Além das penalidades financeiras aos clubes, o tribunal formalizou denúncias individuais contra seis atletas — duas da Ferroviária e quatro do Corinthians — e contra a treinadora da equipe alvinegra, Júlia Gravena Passero. As sanções previstas para os denunciados variam de uma a dez partidas de suspensão.

Confira a relação completa dos denunciados:

Ferroviária:

Ana Carla Vitória Vianna Lima, a Miga (atacante): denunciada duas vezes por agressão física e participação em tumulto.

Sarah Emilly Ribeiro Reis (lateral-esquerda): denunciada por agressão física e participação em tumulto.

Corinthians:

Júlia Gravena Passero (técnica): denunciada por atitude desleal ou hostil.

Rafaela Rocha da Silva (lateral-direita): denunciada duas vezes por agressão física e participação em tumulto.

Gabriela Jordi (meia): denunciada por tentativa de agressão física.

Emelym Vidal Donato (zagueira/lateral-esquerda): denunciada por ato desleal ou hostil e participação em tumulto.

Débora Emilly Costa (zagueira): denunciada por ato desleal ou hostil.

A base para as denúncias reside no relatório detalhado da árbitra Jéssica Aparecida Milani. De acordo com a súmula, a confusão teve início aos 31 minutos do segundo tempo (76 minutos de jogo), quando a Ferroviária já construía o placar de 2 a 0. Após uma disputa de bola com a corintiana Gabriela Jordi, a atacante Miga reagiu com um chute fora do lance e deu início a uma série de agressões.

Ainda segundo o documento oficial, mesmo enquanto era contida pelas próprias companheiras, Miga desferiu um soco no rosto da meio-campista Melissa Cruz de Paula, a Mel, do Corinthians, que caiu desacordada no gramado e necessitou de atendimento médico imediato.

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Sem o auxílio do árbitro de vídeo (VAR), a equipe de arbitragem reuniu-se em campo e aplicou três cartões vermelhos diretos: além de Miga, foram expulsas a atacante reserva Emy e a técnica Júlia Passero, ambas do Corinthians. Na súmula, a árbitra justificou a exclusão da treinadora relatando que ela invadiu o gramado e “empurrou com os punhos fechados na altura do pescoço” a atacante Miga. Já a reserva Emy foi expulsa por entrar em campo e empurrar a zagueira grená Ana Elisa de Souza Santos, gerando um novo foco de conflito.

Paralisação e repercussão institucional

A partida precisou ser interrompida por sete minutos (entre os minutos 76 e 83) para a contenção da briga e o socorro médico em campo. Após o apito final, o caso ganhou ampla repercussão fora das quatro linhas, gerando notas de repúdio da Federação Paulista de Futebol (FPF), do Ministério do Esporte e dos dois clubes envolvidos.

Em seus posicionamentos oficiais, a diretoria do Corinthians anunciou a intenção de registrar um Boletim de Ocorrência referente às agressões sofridas por suas atletas. Em contrapartida, a Ferroviária repudiou a invasão de campo e a agressão da técnica adversária contra sua jogadora, informando que prestará todo o acolhimento médico e psicossocial necessário à atleta.