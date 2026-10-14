O atacante Lamine Yamal utilizou as redes sociais para responder ao volante Mario Lemina depois da vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Galatasaray, disputada na terça-feira, 13, pela Liga dos Campeões. Decisivo com duas assistências na etapa final, o camisa 10 do time catalão ironizou uma declaração prévia do meio-campista rival.

Como surgiu a resposta nas redes sociais?

Em postagem publicada no perfil oficial do jogador no Instagram, o atacante divulgou imagens da partida acompanhadas da legenda “me conhece agora”. A publicação fez referência direta à fala de Lemina, dita originalmente em agosto de 2025 e que voltou a repercutir na véspera da partida pelo torneio continental, ocasião em que o atleta da equipe turca afirmou: “Quem é Yamal? Conheço o Sané, não conheço o Yamal”.

Qual foi a reação no elenco espanhol?

A postagem de Yamal gerou comentários imediatos entre os atletas da equipe catalã. O atacante Raphinha participou da interação e escreveu: “Acho que agora ele te conhece”.

Com o placar favorável fora de casa, a equipe espanhola confirmou atuação consistente e assegurou mais três pontos na fase de liga da competição europeia. A equipe lidera o torneio com seis pontos, empatado momentaneamente com Sporting e Arsenal.