Werder Bremen e Holstein Kiel se enfrentam na Bundesliga: Veja agora onde assistir ao vivo

No próximo sábado, dia 29 de março, às 11h30, Werder Bremen e Holstein Kiel se enfrentarão em mais uma rodada da Bundesliga. O jogo promete ser emocionante, dado o histórico de confrontos entre as duas equipes. A partida será transmitida ao vivo pelo Onefootball, permitindo que os fãs acompanhem cada lance deste embate.

Publicidade

O histórico entre Werder Bremen e Holstein Kiel é marcado por disputas acirradas. Ao longo dos anos, as equipes se enfrentaram 36 vezes em diversas competições. O Werder Bremen leva uma ligeira vantagem com 17 vitórias, enquanto o Holstein Kiel venceu 14 vezes. Além disso, ocorreram 5 empates, mostrando o equilíbrio que costuma marcar esses duelos.

Jogadores do Holstein Kiel – Fonte: Instagram/@holsteinkiel

Como o Werder Bremen se sai em casa?

Jogando em casa, o Werder Bremen tem um retrospecto favorável contra o Holstein Kiel. Das 19 partidas disputadas em seu estádio, o Bremen venceu 12, perdeu 6 e empatou apenas uma vez. Este desempenho sólido em casa pode ser um fator decisivo no próximo confronto, oferecendo uma vantagem psicológica para a equipe anfitriã.

Publicidade

Desempenho do Holstein Kiel em seus domínios

Por outro lado, quando o confronto ocorre na casa do Holstein Kiel, o cenário muda um pouco. Em 17 jogos disputados em seu estádio, o Holstein Kiel venceu 8 vezes, enquanto o Werder Bremen conseguiu 5 vitórias e 4 empates. Este equilíbrio nos resultados sugere que o Holstein Kiel pode ser um adversário complicado, especialmente quando joga em casa.

Último encontro entre as equipes

O último confronto entre Werder Bremen e Holstein Kiel terminou com uma vitória apertada do Bremen por 2 a 1. Jens Stage abriu o placar para o Bremen aos 36 minutos, e Oliver Burke ampliou aos 89 minutos. Phil Harres marcou o único gol do Holstein Kiel aos 48 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. O intervalo terminou com o placar de 1 a 0 para o Bremen, que conseguiu segurar a vantagem até o final.

Expectativas para o próximo jogo

Com base no histórico e no desempenho recente, o próximo jogo entre Werder Bremen e Holstein Kiel promete ser disputado. Ambas as equipes têm mostrado capacidade de superar adversidades e buscar a vitória, o que deve garantir um espetáculo para os torcedores. A transmissão ao vivo pelo Onefootball permitirá que os fãs não percam nenhum detalhe desta emocionante partida da Bundesliga.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.