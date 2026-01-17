O Real Madrid venceu o Levante por 2 a 0, neste sábado, 17, no Santiago Bernabéu, por La Liga. Ainda assim, o resultado não impediu manifestações de insatisfação nas arquibancadas. Durante a partida, parte da torcida vaiou jogadores do elenco, com maior incidência sobre Vinícius Júnior, que tem sido alvo frequente.

Todavia, o episódio não é isolado na história do clube. Em diferentes períodos, o Bernabéu já direcionou vaias e assobios a jogadores importantes do time, inclusive atletas que viriam a consolidar grandes trajetórias no Real Madrid.

Relembre outros craques vaiados no Santiago Bernabéu:

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo foi vaiado no Bernabéu em diferentes momentos de sua passagem pelo clube, especialmente entre 2015 e 2017. As manifestações ocorreram em jogos do Campeonato Espanhol marcados por atuações pouco convincentes da equipe ou por períodos curtos sem gols, mesmo em temporadas artilheiras.

Em ao menos uma ocasião, o jogador reagiu publicamente aos assobios vindos das arquibancadas.

Gareth Bale