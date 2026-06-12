Catar e Suiça se enfrentam nesta sexta-feira, 12, às 16h (de Brasília), no Levi’s Field, em Santa Clara, nos Estados Unidos. A partida será válida pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo de 2026.

Ambos os países contam com interessantes particularidades de temas gerais. Da mesma forma, têm bons fatos curiososo envolvendo futebol. Assim, PLACAR separou quatro curiosidades sobre cada país; confira.

Catar

A maioria da população não nasceu no país

Cerca de 80% da população do Catar é formada por imigrantes. A maior parte dos moradores são originários da Índia, Paquistão, Bangladesh e outros países asiáticos.

Antes do petróleo, era pérola…

Antes da descoberta de petróleo e gás natural, a economia catariana dependia principalmente da extração de pérolas no Golfo Pérsico. Os mergulhadores dependiam de técnicas manuais, descendo até o fundo do mar amarrados a pedras e sem equipamentos de respiração.

O futebol chegou com o petróleo

A popularização do futebol no Catar começou nos anos 1940 e 1950. Esse movimento foi impulsionado pela chegada de técnicos e trabalhadores estrangeiros ligados à indústria petrolífera.

O grupo que controla o PSG é ligado ao Estado do Catar

Desde 2011, o Paris Saint-Germain pertence à Qatar Sports Investments (QSI), empresa ligada ao governo catariano. O altíssimo investimento transformou o clube em uma das principais potências do futebol mundial.

Suíça

A Guarda Suíça protege o papa há mais de 500 anos

Soldados suíços fazem a segurança do pontífice desde 1506, tradição que continua até hoje no Vaticano. Em 1527, durante o Saque de Roma, 147 dos 189 guardas morreram lutando nas escadarias da Basílica de São Pedro para permitir que o Papa Clemente VII fugisse.

Um país poliglota

A Suíça reconhece oficialmente quatro idiomas: alemão, francês, italiano e romanche. Além deles, o inglês é utilizado no ambiente profissional e o português se tornou uma das línguas mais faladas do país graças à imigração de portugueses.

Um suíço iniciou uma revolução tática

Karl Rappan desenvolveu nos anos 1930 o “verrou”, sistema defensivo que influenciaria posteriormente o catenaccio italiano. A estratégia utilizava um jogador livre atrás da linha de defesa, conceito que ajudou a desenvolver a função do líbero no futebol europeu.

A Suíça eliminou a Alemanha nazista

Disputada poucos meses após a anexação da Áustria pelo regime de Adolf Hitler, a Copa de 1938 viu os suíços eliminarem a Alemanha. Na primeira rodada (equivalente às oitavas de final), a Suíça passou após um empate e uma vitória por 4 a 2 no desempate.