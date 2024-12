Vini joga? Como chega o Real Madrid para o Intercontinental

Vinicius Jr deve estar disponível para a disputa da Copa Intercontinental da Fifa pelo Real Madrid. Na última sexta-feira, 6, técnico dos merengues, Carlo Ancelotti, anunciou que o atacante volta a campo na próxima terça-feira, 10, para a partida contra a Atalanta, pela Champions League.

“Ver Vinícius de volta é uma boa notícia, nos dá mais ânimo. Ele se recuperou muito bem e estará pronto para a partida pela Liga dos Campeões [contra a Atalanta]”, disse o comandante italiano.

Vini Jr teve uma lesão muscular dia 24 de novembro, durante partida contra o Leganés, pelo Campeonato Espanhol. Na ocasião, o Real Madrid venceu por 3 a 0.

O clube espanhol enfrenta diversos problemas com lesão ao longo da temporada 2024/25. Além do brasileiro, David Alaba e Eduardo Camavinga estão em fase final de recuperação.

Rodrygo também é um dos lesionados da equipe madrilenha. O brasileiro sofreu uma lesão no reto femoral da perna esquerda.

No entanto, existem alguns casos mais sérios. O lateral direito Daniel Carvajal e o zagueiro Éder Militão sofreram rompimento dos ligamentos cruzados e devem desfalcar os Merengues até o final da temporada.

Ferland Mendy, lateral esquerdo, sofreu uma lesão no quadríceps da perna direita contra o Girona, no último dia 8, e deve desfalcar o Real na próxima partida.

Como será o Intercontinental?

O Botafogo estreia na próxima quarta-feira, 11, em partida contra o Pachuca, do México, pelas quartas de final do torneio disputado no Catar.

Se passar pelos mexicanos, o Botafogo enfrenta o Al Ahly, do Egito, pela vaga na final do Intercontinental. Os egípcios se classificaram após vencer o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pelas quartas de final.

As equipes sul-americanas, que entravam direto na semifinal do campeonato, passaram a entrar nas quartas. O campeão europeu entra direto na final da competição, marcada para 18 de dezembro, no Lusail Stadium.