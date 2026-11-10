O Valencia goleou o Tavernes por 6 a 0 nesta terça-feira, 10, no Estádio Mestalla, pela primeira fase da Copa do Rei. Com ampla superioridade técnica diante de um adversário da sexta divisão espanhola, os mandantes definiram o placar com facilidade e garantiram vaga na etapa seguinte do torneio mata-mata.

O time da primeira divisão não deu margem para surpresas e impôs ritmo forte desde o pontapé inicial. O placar foi aberto rapidamente com Dani Raba, que mandou a bola para as redes logo nas primeiras movimentações. Mantendo o controle absoluto da posse de bola, o Valencia ampliou a vantagem ainda no primeiro tempo. Os outros três tentos da etapa inicial foram convertidos por Hugo Duro, Luis Rioja e Harvey Elliott, levando o confronto para o intervalo com vitória parcial por 4 a 0.

Com a classificação encaminhada, os donos da casa dosaram o ritmo no segundo tempo, administrando o duelo sem sofrer ameaças defensivas. O atacante Aimar Blázquez assumiu o protagonismo ofensivo ao anotar o quinto e o sexto gols da partida, decretando a vitória elástica por 6 a 0.

O Valencia volta a campo depois da pausa de novembro para jogos de seleções em 21 de novembro, um sábado, para enfrentar o Rayo Vallecano fora de casa pelo Campeonato Espanhol.