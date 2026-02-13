O Barcelona foi surpreendido na última quinta-feira, 12, e impacto com uma sonora goleada sofrida por 4 a 0 contra o Atlético de Madrid, pelas semifinais da Copa do Rei. A atuação desastrosa da equipe, especialmente ao longo do primeiro tempo, renderam críticas do ex-jogador luso-brasileiro Deco, atual diretor esportivo do clube catalão.

“O primeiro tempo foi difícil. Eles foram muito melhores do que nós. Mais intensidade, mais agressivos nas divididas. Não encaramos o primeiro tempo como devíamos. Hoje era uma questão de intensidade. Sabíamos que o Atlético tinha uma equipe com ótimos jogadores, que melhorou com as contratações de inverno”, comentou Deco.

A vitória colchonera foi construída toda ao longo do primeiro tempo, a começar com gol contra marcado por Eric García e com ajuda do goleiro Joan García. Após os quatro gols sofridos, o Barça equilibrou as ações no segundo tempo, mas não conseguiu diminuir o placar.

O Barcelona ainda tem uma ligeira chance de reverter o placar. As equipes voltam a se enfrentar no dia 3 de março, em jogo de volta que será disputado no Camp Nou. A equipe catalã precisa responder a goleada também com quatro gols de diferença para ao menos levar a decisão para os pênaltis.

Quem avançar enfrenta na final o vencedor de Athletic Bilbao e Real Sociedad, em clássico basco que tem o time de San Sebastian na frente.

Críticas ao VAR e ao gramado do Metropolitano

As críticas de Deco não ficaram direcionadas somente ao time do Barcelona. O luso-brasileiro também apontou para a arbitragem que, de acordo com o próprio, poderia ter expulsado Giuliano Simeone após entrada dura em Balde.

Deco também criticou o gramado do estádio Metropolitano e apostou em uma resposta dentro de casa.

“Não entendo. Não vejo nenhuma melhoria com o VAR. Está cada vez mais difícil entender as decisões, e eles levam 10 minutos para decidir. Se o VAR tivesse revisto a entrada de Simeone em Balde, também poderia ter sido cartão vermelho. Jogando em casa, com um gramado melhor do que o de quinta-feira, temos que tentar vencer”.