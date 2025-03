Ucrânia busca vitória contra a Bélgica; saiba como assistir ao jogo valido pela Nations League

A Ucrânia e a Bélgica se enfrentam em um confronto decisivo pela Liga das Nações, nesta quinta-feira, 20 de março de 2025. O jogo será realizado no Estádio Enrique Roca de Murcia, na Espanha, às 16h45 (horário de Brasília). Este é o primeiro jogo dos playoffs, fundamental para a permanência da Bélgica na Liga A. As expectativas são altas, com a Bélgica sendo apontada como favorita pelas casas de apostas.

Apesar de jogar fora de casa, a seleção belga possui um elenco mais qualificado e um histórico positivo em competições internacionais. A Ucrânia, por outro lado, vem de uma campanha sólida e espera surpreender. O resultado deste confronto pode definir o futuro de ambas as seleções na competição.

Jogadores da Seleção da Ucrânia – Fonte: Instagram/@adidasukraine

Como chegam as equipes?

A Ucrânia encerrou a fase de grupos da Liga das Nações na vice-liderança do Grupo 1 da Liga B, acumulando oito pontos com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. O destaque da equipe é Mykhailo Mudryk, jogador do Chelsea, que tem sido crucial para o time.

Por sua vez, a Bélgica, liderada por Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, enfrenta um momento delicado. A equipe terminou a primeira fase como terceira colocada do Grupo 2 da Liga A, com apenas quatro pontos em seis partidas. A vitória é essencial para garantir sua permanência na Liga A.

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas para o confronto entre Ucrânia e Bélgica são de um jogo equilibrado, mas com leve favoritismo para a Bélgica. As odds das casas de apostas refletem essa perspectiva, com a Bélgica sendo a favorita para vencer. A equipe belga, apesar de jogar fora de casa, possui jogadores de renome internacional que podem fazer a diferença.

O jogo de volta está marcado para domingo, 23 de março de 2025, na Luminus Arena, em Genk, na Bélgica. Este segundo confronto será crucial para definir quem avança na competição.

Ficha Técnica do Jogo

Data : 20 de março de 2025, quinta-feira

: 20 de março de 2025, quinta-feira Horário : 16h45 (de Brasília)

: 16h45 (de Brasília) Onde assistir: Sportv 3 (canal fechado) e Globoplay (streaming)

Provável escalação da Ucrânia:

Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Sudakov, Zinchenko, Shaparenko; Yarmolenko, Dovbyk, Mudryk.

Técnico: Serhiy Rebrov.

Provável escalação da Bélgica:

Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard, Lukaku.

Técnico: Rudi Garcia.

