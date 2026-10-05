Às vésperas do confronto diante da Tchéquia pela Liga das Nações, nesta terça-feira, 6, o técnico Thomas Tuchel elogiou a regularidade do atacante Harry Kane. O treinador da Inglaterra ressaltou o padrão competitivo apresentado pelo capitão da equipe. Segundo ele, o camisa 9 da seleção faz tudo em “alto nível”.

“Não sei se ainda tenho palavras, porque sinto que ele (Kane) marca gols o tempo todo e joga de forma fantástica. Ele está na lista de indicados à Bola de Ouro. Já falamos tanto sobre ele que, às vezes, tento encontrar palavras novas e acabo dizendo coisas que nem fazem sentido. É simplesmente isso: tudo o que ele faz, ele faz em alto nível e com regularidade”, iniciou Tuchel em entrevista coletiva.

“Acho que já comentei com vocês, talvez não em uma coletiva de imprensa, mas tenho certeza absoluta, hoje o treino é aberto ao público, certo? Tenho certeza absoluta de que será ele a liderar a entrada do time em campo e a comandar o aquecimento, sem dar um passo a menos nem um passo mais lento”, complementou.

Quais marcas Kane busca na seleção inglesa?

Maior artilheiro da história da seleção inglesa, Kane segue em busca de novas marcas expressivas no cenário internacional. O atacante se aproxima do recorde de 125 partidas disputadas pelo ex-goleiro Peter Shilton com a camisa dos Three Lions, impulsionado por sua regularidade técnica e longevidade na equipe nacional.

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Números de Harry Kane pela Inglaterra