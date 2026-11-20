O ex-astro do futebol americano Tom Brady iniciou negociações para adquirir uma participação minoritária no Chelsea, segundo informações divulgadas pelo jornal britânico The Guardian nesta sexta-feira, 20.

A movimentação ocorre poucos dias após o lendário ex-quarterback, sete vezes campeão da NFL, anunciar sua saída definitiva do Birmingham City, onde atuou como investidor minoritário nos últimos três anos.

Transição entre clubes ingleses e alinhamento societário

De acordo com apuração do veículo britânico, a venda da fatia societária no Birmingham City no início deste mês teve como objetivo central abrir espaço para o ingresso em Stamford Bridge.

A transição é facilitada pela proximidade entre o americano e Behdad Eghbali, cofundador do fundo Clearlake Capital, que assumiu o controle de 86,5% do Chelsea em setembro, após a saída dos sócios Todd Boehly e Mark Walter.

A relação entre Tom Brady e a cúpula do Chelsea já havia ganhado visibilidade em 2025, quando o ex-atleta participou como convidado especial da final do Mundial de Clubes em Nova Jersey, celebrando em campo a vitória londrina sobre o Paris Saint-Germain.

Além do interesse na Premier League, o ex-marido da top model brasileira Gisele Bündchen mantém investimentos no esporte profissional americano por meio de uma fatia minoritária no Las Vegas Raiders, da NFL. Procurada para comentar as negociações, a diretoria do Chelsea não se manifestou.