Super Lig Turca: Galatasaray em busca da liderança – Onde assistir ao confronto

Galatasaray e Antalyaspor se enfrentam em 14 de março de 2025, na 28ª rodada da Super Lig turca. O jogo será realizado no Rams Global Stadium, em Istambul, e coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição. Enquanto o Galatasaray busca consolidar sua liderança, o Antalyaspor tenta melhorar seu desempenho fora de casa.

Publicidade

O Galatasaray chega para o confronto embalado por uma vitória suada contra o Alanyaspor, o que mantém sua invencibilidade na temporada. Já o Antalyaspor vem de uma vitória emocionante sobre o Rizespor, mas ainda enfrenta dificuldades em partidas longe de seus domínios. O histórico entre as duas equipes favorece o Galatasaray, que busca mais um triunfo para se distanciar dos concorrentes diretos na tabela.

Torcida do Galatasaray – Fonte: Instagram/@galatasaray

Como estão as equipes atualmente?

O Galatasaray, sob a liderança de Okan Buruk, tem mostrado força e consistência ao longo da temporada. A equipe conseguiu virar o jogo contra o Alanyaspor, com destaque para Victor Osimhen, que marcou um gol decisivo. Apesar do bom momento, o time ainda enfrenta críticas por parte da torcida devido a algumas oscilações recentes.

Publicidade

Por outro lado, o Antalyaspor, comandado por Emre Belözoğlu, vive um momento de recuperação. A vitória contra o Rizespor, com dois gols de Adolfo Gaich nos minutos finais, trouxe confiança ao elenco. No entanto, o desempenho como visitante continua sendo um ponto fraco, com poucos pontos conquistados fora de casa até agora.

Histórico de confrontos: quem leva vantagem?

O histórico de confrontos entre Galatasaray e Antalyaspor é amplamente favorável ao time de Istambul. Em 67 partidas disputadas, o Galatasaray saiu vitorioso em 41 ocasiões, enquanto o Antalyaspor venceu apenas oito vezes. A última vitória do Antalyaspor sobre o Galatasaray ocorreu há quase uma década, o que reforça o favoritismo do time da casa para o próximo duelo.

Quais são as prováveis escalações?

O Galatasaray enfrenta algumas ausências importantes para o confronto. Mauro Icardi está fora devido a uma lesão no ligamento cruzado, e outros jogadores como Ismail Jakobs e Gökdeniz Gürpüz também estão indisponíveis. A provável escalação do Galatasaray inclui Muslera; Elmali, Sanchez, Bardakci, Frankowski; Lemina, Torreira; Sara, Yilmaz; Osimhen, Morata.

Publicidade

O Antalyaspor também lida com desfalques significativos. Bahadir Öztürk, Burak İnanç e Güray Vural estão lesionados, e Erdoğan Yeşilyurt e Emre Uzun não jogarão mais nesta temporada. A equipe deve entrar em campo com Piric; Balcı, Sari, Kelven, Dursun; Kaluzinski, Rakip; Van de Streek, Safari, Samudio; Larsson.

Expectativas para o jogo.

O Galatasaray, jogando em casa e com um elenco mais robusto, é o favorito para vencer o confronto. A presença de jogadores como Victor Osimhen e Morata pode ser decisiva para o resultado final. O Antalyaspor, por sua vez, terá que superar suas dificuldades como visitante para tentar surpreender o adversário.

Como assistir ao jogo?

O jogo será transmitido ao vivo pela Disney às 14h30, permitindo que os torcedores acompanhem cada detalhe desse importante confronto na Super Lig turca.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.