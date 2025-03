Sporting x Est. Amadora: Onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga Portugal Betclic

O próximo sábado, 29 de março, reserva um emocionante confronto entre Sporting e Est. Amadora pela Liga Portugal Betclic. A partida está marcada para as 15:00 e promete agitar os torcedores no estádio. O jogo será transmitido pela Disney, garantindo que os fãs possam acompanhar cada lance.

O histórico de confrontos entre as duas equipes mostra um claro domínio do Sporting. Em 37 jogos disputados em todas as competições, o Sporting saiu vitorioso em 25 ocasiões, enquanto o Est. Amadora venceu apenas 4 vezes. Além disso, houve 8 empates. Este retrospecto evidencia a “paternidade” do Sporting sobre o adversário.

Jogadores do Sporting – Fonte: Instagram/@sportingcp

Como o Sporting se sai em casa?

Quando se trata de jogos realizados no estádio do Sporting, a equipe da casa demonstra ainda mais força. Dos 19 confrontos disputados em seus domínios, o Sporting venceu 13, empatou 3 e perdeu apenas 3 vezes para o Est. Amadora. Este desempenho sólido em casa reforça a confiança da equipe para o próximo duelo.

Desempenho do Est. Amadora em seus domínios

Por outro lado, o Est. Amadora não tem conseguido repetir o mesmo sucesso quando joga em casa. Em 18 partidas contra o Sporting, a equipe da casa venceu apenas uma vez, empatou 5 e sofreu 12 derrotas. Este retrospecto desfavorável em seus domínios destaca a dificuldade do Est. Amadora em superar o Sporting.

Último encontro entre as equipes

No último confronto entre as duas equipes, o Sporting demonstrou sua superioridade ao vencer por 5 a 1. Viktor Gyökeres foi o destaque da partida, marcando quatro gols, enquanto Maxi Araújo completou o placar para o Sporting. Rodrigo Pinho marcou o único gol do Est. Amadora. O intervalo já mostrava um placar de 3 a 1, indicando o domínio do Sporting desde o início.

Com base no histórico e no desempenho recente, o Sporting entra em campo como favorito. No entanto, o futebol é imprevisível, e o Est. Amadora buscará surpreender e quebrar essa sequência de resultados negativos. A expectativa é de um jogo emocionante, com muita disputa e entrega de ambas as equipes.

