Série A: Genoa x Lecce – Veja onde assistir à luta contra o rebaixamento ao vivo

O Genoa recebe o Lecce na tarde desta sexta-feira, 14 de março de 2025, em um confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será realizada no estádio Luigi Ferraris, em Gênova, e está marcada para começar às 16h45. Este jogo é crucial para ambas as equipes, que buscam consolidar suas posições na tabela e evitar o rebaixamento.

Atualmente, o Genoa ocupa a 12ª posição com 32 pontos, estando dez pontos à frente da zona de rebaixamento. Uma vitória nesta rodada pode praticamente garantir a permanência do time na Série A, proporcionando mais tranquilidade para o restante da temporada. Por outro lado, o Lecce está em 16º lugar com 25 pontos, apenas três pontos acima do Empoli, que abre a zona de rebaixamento. Assim, somar pontos é essencial para o Lecce se afastar do perigo.

Como assistir ao jogo Genoa x Lecce ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Genoa e Lecce ao vivo através do canal pago ESPN 2, além do serviço de streaming da Disney. A transmissão começa às 16h45, oferecendo uma oportunidade para os fãs de futebol acompanharem todos os detalhes deste confronto importante do Campeonato Italiano.

Quais são as escalações prováveis para o confronto?

O técnico Patrick Vieira deve escalar o Genoa com a seguinte formação: Leali no gol; Sabeli, Vásquez, de Winter e Aarón Martín na defesa; Badelj e Frendrup no meio-campo; Miretti, Ekhator e Masini no setor ofensivo; e Pinamonti como atacante. O Lecce, comandado por Marco Giampaolo, deve entrar em campo com Falcone no gol; Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo na defesa; Berisha e Coulibaly no meio; Helgason, Morente e Pierotti no ataque; e Krstovic como centroavante.

Quais são as expectativas para o jogo?

O confronto entre Genoa e Lecce promete ser disputado, com ambas as equipes buscando resultados positivos para garantir suas posições na tabela. O Genoa, jogando em casa, espera aproveitar o apoio da torcida para conquistar os três pontos e assegurar sua permanência na Série A. Já o Lecce precisa de um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento e ganhar confiança para as rodadas finais da competição.

