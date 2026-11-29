O embalo da Roma no Campeonato Italiano parece não ter fim. Neste domingo, a equipe dominou o Monza no Estádio Olímpico, venceu por 4 a 0 pela 13ª rodada e segue na vice-liderança da competição.

A partida foi resolvida ainda na etapa inicial. Logo aos 12 minutos, Donyell Malen abriu o placar após assistência de Rodrigo Mora. O gol cedo deu tranquilidade aos donos da casa, que ampliaram a vantagem com o brilho de Matias Soulé. Aos 24, o jogador marcou o segundo com passe de Malen.

Pouco depois, aos 36, Soulé voltou a balançar as redes, desta vez servido por Manu Koné. O Monza tentou reagir e chegou a ter um lance de pênalti revisado pelo VAR aos 43 minutos, mas a infração não foi confirmada.

Com a larga vantagem, a Roma administrou o ritmo no segundo tempo, mantendo 59% da posse de bola no geral. O Monza buscou o ataque e finalizou 15 vezes na partida, exigindo três defesas do goleiro Mile Svilar, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo armado pelo técnico Gian Piero Gasperini.

Já nos acréscimos, a equipe da capital transformou a vitória em goleada com a participação direta de jogadores que vieram do banco de reservas: Daniele Ghilardi deu a assistência para Santiago Castro fechar o placar.

Com o resultado, a Roma chega a 33 pontos e segue na vice-liderança do Campeonato Italiano, dois pontos atrás da Lazio. Já o Monza permanece com 10 pontos, ocupando o 14º lugar na tabela, com cinco derrotas em seus últimos seis compromissos pelo torneio. A Roma volta a campo na próxima sexta-feira, 04, quando visita o Bologna pelo campeonato nacional. O Monza joga no sábado, 05, em casa, contra o Como.