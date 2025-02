Real Madrid vence o Girona e volta a dividir a liderança com Barcelona

Em uma tarde de domingo marcada por um jogo decisivo, o Real Madrid enfrentou o Girona no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 25ª rodada da LaLiga. Com um desempenho sólido, a equipe merengue garantiu uma vitória por 2 a 0, mantendo-se firme na disputa pela liderança do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados por Luka Modric e Vinícius Júnior, consolidando a posição do time na tabela.

Publicidade

O primeiro tempo foi dominado pelo Real Madrid, que controlou a posse de bola em 71% do tempo. Desde o início, a equipe de Carlo Ancelotti mostrou sua intenção de pressionar o adversário. Vinícius Júnior, em uma de suas investidas pela esquerda, quase abriu o placar, mas a bola passou por Kylian Mbappé sem encontrar o destino desejado. Apesar do domínio, o Girona mostrou resistência, defendendo-se bem e criando algumas oportunidades, que foram frustradas pelo goleiro Thibaut Courtois.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como o Real Madrid garantiu a vitória?

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Modric finalmente quebrou o impasse. Após um escanteio cobrado por Rodrygo, a defesa do Girona tentou afastar, mas a bola sobrou para o croata, que acertou um belo chute de fora da área, abrindo o placar para o Real Madrid. Este gol foi crucial para dar tranquilidade à equipe e aumentar a pressão sobre o adversário.

Na segunda etapa, o Real Madrid continuou a pressionar, enquanto o Girona mantinha sua postura defensiva. Aos 10 minutos, o Girona quase empatou com um chute de Danjuma, mas a jogada foi anulada por impedimento. Pouco depois, Vinícius Júnior acertou o travessão, quase ampliando a vantagem dos merengues.

Qual o impacto da vitória na tabela da LaLiga?

O segundo gol do Real Madrid veio aos 37 minutos do segundo tempo. Após uma jogada brilhante de Mbappé, que driblou a defesa adversária, Vinícius Júnior recebeu a bola e finalizou com precisão, selando a vitória por 2 a 0. Com este resultado, o Real Madrid igualou a pontuação do líder Barcelona, ambos com 54 pontos, mantendo-se na briga pelo título da LaLiga.

Publicidade

O próximo desafio do Real Madrid será contra a Real Sociedad, pela semifinal da Copa do Rei. O jogo de ida está marcado para quarta-feira, no estádio Reale Arena. Esta partida será crucial para as ambições do time na temporada, já que busca conquistar mais um título sob o comando de Carlo Ancelotti.

Quais os desafios futuros para o Real Madrid?

Com a temporada em andamento, o Real Madrid enfrenta uma série de desafios, tanto na LaLiga quanto em competições internacionais. A equipe precisa manter o foco e a consistência para superar adversários fortes e continuar na disputa pelos títulos. O desempenho de jogadores-chave, como Modric e Vinícius Júnior, será essencial para o sucesso do time nas próximas partidas.

Além disso, a gestão de elenco por parte de Ancelotti será fundamental para lidar com o desgaste físico e as exigências de um calendário apertado. A torcida merengue espera que o time continue a apresentar o futebol de alto nível que o caracteriza, buscando sempre a vitória em cada confronto.