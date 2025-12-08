A noite do último domingo, 7, foi longa no Santiago Bernabéu. Após a derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, que afastou o Real Madrid da liderança de La Liga e o colocou a quatro pontos do Barcelona, Florentino Pérez e seus principais assessores se reuniram até a madrugada em uma reunião de crise para avaliar o momento do clube, segundo o Marca.

O encontro teve como tema a sequência de resultados negativos que mudou o rumo da temporada nas últimas cinco semanas. O Real venceu apenas três dos últimos sete jogos, viu o rendimento despencar e passou a conviver com um ambiente entre comissão técnica, elenco e diretoria.

Entre os principais pontos discutidos, está a onda de problemas físicos, especialmente no setor defensivo. A grave lesão de Éder Militão é considerada apenas mais um capítulo de uma lista extensa de desfalques que comprometeram a consistência da equipe ao longo da temporada anterior.

A arbitragem também esteve na pauta. Contra o Celta, o Real teve três jogadores expulsos, o que deixará a defesa ainda mais desfalcada na próxima rodada. Internamente, a atuação de Quintero González reforçou a percepção, já manifestada publicamente em outras ocasiões, de que as decisões da arbitragem vêm sendo desfavoráveis ao clube nas competições nacionais.

No entanto, o ponto mais sensível da reunião foi a situação do treinador. A relação de Xabi Alonso com parte significativa do elenco passou a ser vista como um fator de preocupação. A avaliação interna é de que existe falta de sintonia com alguns jogadores-chave, algo que se tornou mais visível em episódios recentes, como a substituição de Vinicius Júnior no último El Clásico.