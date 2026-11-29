O confronto direto pelas primeiras posições do Campeonato Alemão terminou em igualdade neste domingo, 29. Jogando no Europa-Park, o Freiburg abriu dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas viu o RB Leipzig reagir na etapa final e buscar o empate por 2 a 2 nos acréscimos, em duelo válido pela 11ª rodada da competição.

O resultado mantém o equilíbrio na tabela e a invencibilidade recente dos visitantes no torneio.

Vantagem construída na primeira etapa

A partida começou com o time da casa demonstrando eficiência. Aos 11 minutos, Igor Matanović aproveitou a assistência de Derry Lionel Scherhant para inaugurar o marcador para o Freiburg.

O RB Leipzig, comandado pelo técnico Demichelis, tentava impor seu jogo e terminou a partida com maior posse de bola (53%), mas esbarrava na marcação adversária e acumulou cartões amarelos com Neil El Aynaoui e Ezechiel Banzuzi.

Na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor dos mandantes. Maximilian Eggestein foi para a cobrança aos 43 minutos e ampliou a vantagem antes do intervalo.

Reação visitante e empate nos acréscimos

O cenário mudou logo no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, foi a vez do VAR confirmar um pênalti para o RB Leipzig. Christopher Nkunku converteu a cobrança aos oito minutos, recolocando os visitantes na partida.

A equipe visitante aumentou o volume ofensivo, terminando o jogo com 16 finalizações totais e exigindo quatro defesas do goleiro Backhaus. As substituições surtiram efeito na reta final.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Tidiam Gomis, que havia entrado na vaga de Brajan Gruda, deu o passe para Christoph Baumgartner, substituto de Banzuzi, marcar o gol que decretou o 2 a 2 definitivo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, as duas equipes mantêm suas posições na tabela do Campeonato Alemão. O Freiburg segue na terceira colocação, agora com 23 pontos, sustentando um retrospecto de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos pela competição. Logo atrás, o RB Leipzig permanece no quarto lugar, com 22 pontos, e amplia sua sequência para quatro vitórias e um empate nas últimas cinco rodadas.

O Freiburg volta a campo no sábado, 5, quando enfrenta o Hoffenheim pelo Campeonato Alemão, antes de encarar o Panathinaikos no dia 10, pela Uefa Conference League. Já o RB Leipzig joga também no dia 5 contra o Mainz, pela liga nacional, e na terça, 8, visita o Manchester United, pela Uefa Champions League.