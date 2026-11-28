O Eintracht Frankfurt mostrou poder de reação neste sábado, 28 e buscou o empate por 2 a 2 contra o Stuttgart, na MHP Arena, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. Os donos da casa ficaram à frente do placar em duas oportunidades, mas os visitantes conseguiram igualar o marcador em uma partida marcada pelo equilíbrio nas ações ofensivas.

Lá e cá no primeiro tempo

A proximidade das equipes na tabela se refletiu em campo desde os minutos iniciais. Aos 21 minutos, a partida teve uma paralisação para revisão do VAR sobre um possível cartão vermelho para o Eintracht Frankfurt, mas o lance foi checado e o jogo seguiu sem expulsões.

A rede balançou apenas na reta final da primeira etapa. Aos 42 minutos, Grischa Prömel abriu o placar para o Stuttgart após assistência de Ermedin Demirović. No entanto, a vantagem durou pouco: nos acréscimos, aos 47, Ansgar Knauff recebeu passe de Robin Koch e deixou tudo igual antes do intervalo.

Novo empate e equilíbrio nos números

A postura ofensiva das duas equipes, armadas nos esquemas 3-4-1-2 (Stuttgart) e 4-4-2 (Frankfurt), ditou o ritmo da etapa final. Aos oito minutos, Luca Jaquez recolocou os mandantes em vantagem, aproveitando passe de Deniz Undav.

Contudo, o Eintracht Frankfurt respondeu novamente aos 17 minutos, quando Younes Ebnoutalib marcou o segundo dos visitantes com assistência de Jonathan Burkardt.

Os números finais ilustram a igualdade do duelo: o Frankfurt teve leve superioridade na posse de bola (53%) e nas finalizações (20 contra 19), exigindo cinco defesas do goleiro Seimen, enquanto Atubolu trabalhou em três oportunidades para evitar novos gols do Stuttgart.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Eintracht Frankfurt mantém a 7ª colocação, agora com 16 pontos. Já o Stuttgart chega a 14 pontos e ocupa o 8º lugar. O empate espelha o momento idêntico dos clubes na competição: contando este jogo, ambos somam duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco rodadas do campeonato.

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O Eintracht Frankfurt volta a campo no próximo sábado, 5, quando recebe o Werder Bremen pelo Campeonato Alemão. O Stuttgart joga no dia 6, contra o Elversberg, fora de casa, também pela liga nacional, antes de focar no duelo contra o Lille, no dia 9, pela Uefa Champions League.