Nesta quinta-feira (22), o Freiburg recebe o Maccabi Tel-Aviv no Europa-Park Stadion, na Alemanha, em confronto válido pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida, que coloca frente a frente equipes com realidades opostas na tabela, tem início marcado para as 14h45 (horário de Brasília).

Freiburg busca vaga direta nas oitavas

O time alemão chega para o confronto em uma posição confortável e competitiva. Ocupando a 5ª colocação na tabela geral com 14 pontos, o Freiburg ostenta uma campanha invicta até o momento, acumulando quatro vitórias e dois empates. A equipe tem demonstrado solidez defensiva e eficiência no ataque, credenciando-se como forte candidata ao título.

Jogando diante de sua torcida, o objetivo é somar mais três pontos para assegurar um lugar entre os oito primeiros colocados. Essa posição garantiria a classificação direta para as oitavas de final, evitando o desgaste e os riscos da fase de playoffs.

Maccabi Tel-Aviv tenta salvar a honra

Do outro lado, o cenário é crítico. O Maccabi Tel-Aviv ocupa a 35ª posição, tendo conquistado apenas um ponto em seis rodadas. Com um retrospecto de cinco derrotas e nenhum triunfo, a equipe israelense viaja para a Alemanha em busca de um resultado positivo para resgatar o orgulho na competição.

Virtualmente sem chances de alcançar a zona de repescagem (do 9º ao 24º lugar), o time foca em encerrar sua participação europeia de forma digna. A expectativa é de uma postura defensiva, tentando explorar contra-ataques diante de um adversário tecnicamente superior.

Onde assistir a Freiburg x Maccabi Tel-Aviv

Para os torcedores que desejam acompanhar o duelo, a transmissão no Brasil será realizada pela CazéTV no YouTube. Além disso, a partida estará disponível nas plataformas de streaming Amazon Prime Video e Samsung TV Plus.