Anunciado no comando técnico do RC Lens, Didier Digard prepara sua estreia na Liga dos Campeões nesta terça-feira, 24, diante do RB Leipzig, na Alemanha, pela quinta rodada da fase de liga do torneio europeu.

O treinador francês destacou a sensação pessoal de comandar um time na elite continental. “Sou como uma criança que vai à Disney pela primeira vez”, afirmou Didier Digard em entrevista coletiva na RB Arena, repercutida pelo canal Eurosport.

Qual a importância do confronto para o Lens?

O confronto em solo alemão representa uma chave de recuperação esportiva para o clube francês. O técnico ressaltou o peso do duelo: “O jogo de amanhã nos dará uma indicação sobre nossas chances de continuar nesta competição. É um ponto de virada importante”, completou Didier Digard em entrevista coletiva.

O time tenta recuperar a estabilidade após a derrota por 9 a 1 sofrida diante do Como há três semanas, revés que culminou na troca de comissão técnica. Na tabela da competição continental, a equipe acumula três pontos conquistados em quatro partidas, obtidos na vitória por 3 a 2 diante do Slavia Praga na rodada inaugural, acumulando posteriormente reveses diante de Sporting, Club Brugge e Como.

Como a equipe busca a reação?

A equipe iniciou a nova trajetória sob o comando de Digard com um empate por 1 a 1 contra o Toulouse pelo campeonato nacional. Para a sequência na Liga dos Campeões, a prioridade estabelecida pela comissão técnica envolve a reorganização do sistema defensivo e a redução de erros para manter chances matemáticas de classificação ao mata-mata.