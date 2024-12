Raphinha assume responsabilidade por derrota do Barcelona

No sábado, 21, o Barcelona enfrentou uma dura derrota para o Atlético de Madrid, com um placar de 2 a 1. Esta derrota resultou na perda da liderança da LA LIGA para o rival de Madrid. Segundo o brasileiro Raphinha, a derrota não refletiu o bom desempenho do Barcelona, mas foi consequência de erros cruciais durante a partida.

Publicidade

Após o jogo, Raphinha destacou erros cruciais como determinantes para o resultado negativo. Ele destacou um erro de passe específico que levou ao segundo gol do Atlético, reconhecendo que esse erro custou um ponto valioso para a equipe.

“Cometemos erros que custaram a vitória, um particulamente que eu errei o passe no último lance do jogo e acabou acontecendo o segundo jogou, nos custou o ponto. A gente sai com a sensação que jogamos bem, poderíamos ter ganhado o jogo, mas, por erros, acabamos perdendo. Resultado a gente não controla, controla a atitude. Acho que jogamos bem, resultado é algo que não dá para explicar. Infelizmente, são pontos que nos custam uma vitória, campeonato e particulamente assumo toda a responsabilidade da derrota e dos erros”

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Impacto de Raphinha na Derrota

Raphinha admitiu ser responsável em parte pelo resultado desfavorável. Em entrevista, ele reconheceu um erro de passe que contribuiu para o gol decisivo do Atlético de Madrid. O jogador afirmou que as falhas individuais, incluindo a sua, foram decisivas na perda de pontos e impactaram as aspirações do time na competição.

Apesar do bom desempenho geral, ele acredita que a equipe poderia ter adotado uma postura mais assertiva nos momentos cruciais. Mesmo não podendo mudar o resultado final, o jogador admite que sua falha foi um fator crucial na derrota.

Publicidade

Próximos Passos de Raphinha

Com a pausa de fim de ano, Raphinha vê uma chance de recuperação física e mental. Ele ressaltou a importância do descanso para renovar a confiança e a energia do time. Após a derrota, ele está determinado a focar nos futuros desafios, aproveitando o intervalo para se reenergizar e se preparar para a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha.

Compromissos Futuros do Barcelona

Barbastro (F): 4 de janeiro, 15h (horário de Brasília) – Copa do Rei

Athletic Bilbao (N): 8 de janeiro, 16h (horário de Brasília) – Supercopa da Espanha

Getafe (F): 18 de janeiro, 17h (horário de Brasília) – LA LIGA

Esses jogos são cruciais para a recuperação do Barcelona na temporada. Com a recente derrota, a pressão sobre o time aumenta, tornando cada partida fundamental para a retomada da liderança na tabela.