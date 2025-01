PSG quer Kvaratskhelia, do Napoli

O Paris Saint-Germain está de olho em Khvicha Kvaratskhelia, destaque do Napoli, para reforçar seu ataque após a saída de Kylian Mbappé. O clube francês busca um novo protagonista ofensivo e está em negociação com o Napoli, atual líder da Série A italiana, para tentar contratar o atacante georgiano.

O Napoli estabeleceu um preço de 80 milhões de euros para qualquer negociação envolvendo Kvaratskhelia. O PSG sugeriu incluir o zagueiro Milan Skriniar como parte do acordo, mas o alto salário do defensor pode ser um empecilho. Além disso, o salário de Kvaratskhelia poderia quadruplicar caso ele se transferisse para o PSG.

Situação Contratual de Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia possui um contrato com o Napoli até junho de 2027 e recebeu uma proposta de renovação. Desde sua chegada ao clube em 2022, ele tem sido crucial para o Napoli, ajudando na conquista do Campeonato Italiano 2022/23 com 30 gols e 24 assistências em 107 partidas.

O interesse do PSG não é recente, e o jogador tem considerado a possibilidade de transferência. O pai e agente de Kvaratskhelia já afirmou que o atacante estaria aberto a mudança, especialmente agora que o Napoli está bem posicionado no campeonato italiano.

Impacto de Kvaratskhelia no Napoli

Desde sua chegada, Kvaratskhelia tornou-se essencial para o Napoli. Seu estilo dinâmico e criativo o destacaram na última temporada, onde seu gol foi eleito o mais bonito do Campeonato Italiano 2022/23. Ele é uma referência no ataque napolitano, atraindo o interesse de grandes clubes europeus.

30 gols marcados pelo Napoli.

24 assistências na Série A.

Gol mais bonito da competição 2022/23.

Perspectivas do PSG

O PSG busca incansavelmente um novo craque para fortalecer seu elenco. Apesar de liderar o Campeonato Francês de forma invicta, o clube enfrenta dificuldades na Champions League, onde está na 25ª posição da fase de grupos, correndo risco de eliminação precoce.

A contratação de Kvaratskhelia seria a renovação tão aguardada para o ataque parisiense, trazendo habilidade técnica, versatilidade e potencial de crescimento. Além disso, poderia atuar como resposta à saída de Mbappé.

Com as negociações em andamento, resta saber se o PSG conseguirá propor uma oferta financeira e esportiva atraente o suficiente para convencer o Napoli a liberar seu astro. O desfecho dessa transferência poderá ter grande impacto para ambas as equipes.