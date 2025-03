Premier League 2025: Fulham recebe Tottenham em jogo decisivo; onde assistir

O Fulham enfrentará o Tottenham em um aguardado confronto pela 29ª rodada da Premier League. O jogo acontecerá no domingo, 16 de março de 2025, às 10h30 (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres. A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Disney, proporcionando aos fãs a oportunidade de acompanhar cada momento deste duelo emocionante.

Publicidade

O Fulham, atualmente na 10ª posição da tabela com 42 pontos, busca se recuperar após uma derrota por 2 a 1 para o Brighton na rodada anterior. Sob o comando de Marco Silva, a equipe tem demonstrado um ataque eficiente, marcando gols consistentemente nas últimas partidas. No entanto, a defesa tem sido um ponto de preocupação, tendo sofrido gols em oito dos últimos jogos.

Torcida do Tottenham – EFE/EPA/DANIEL HAMBURY

Como está o Tottenham na temporada?

O Tottenham, por sua vez, encontra-se três posições abaixo do Fulham, ocupando a 13ª posição com 34 pontos. Na última rodada da Premier League, a equipe de Ange Postecoglou empatou em 2 a 2 com o Bournemouth. Além disso, o time teve um desempenho positivo na Liga Europa, vencendo o AZ Alkmaar por 3 a 1. Este histórico recente mostra um Tottenham em busca de estabilidade e melhores resultados na liga doméstica.

Publicidade

Quais são as prováveis escalações?

Para o confronto, as escalações prováveis refletem a estratégia de cada técnico. O Fulham deve entrar em campo com Bernd Leno no gol, acompanhado por Timothy Castagne, Calvin Bassey, Joachim Andersen, Issa Diop e Antonee Robinson na defesa. No meio-campo, Alex Iwobi, Andreas Pereira, Emile Smith Rowe e Sander Berge são esperados para dar suporte ao atacante Raúl Jiménez.

O Tottenham, por outro lado, deve contar com Guglielmo Vicario como goleiro, com uma linha defensiva composta por Pedro Porro, Cristián Romero, Micky van de Ven e Djed Spence. No meio-campo, James Maddison, Lucas Bergvall e Pape Sarr devem formar o trio central, enquanto Wilson Odobert, Dominic Solanke e Son Heung-min lideram o ataque.

Onde assistir ao jogo?

Os fãs de futebol poderão assistir ao vivo ao confronto entre Fulham e Tottenham através do serviço de streaming Disney. Esta plataforma oferece uma cobertura abrangente dos jogos da Premier League, permitindo que os espectadores acompanhem todos os lances e emoções do campeonato inglês.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.