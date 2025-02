Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao jogo por LaLiga

O confronto entre Osasuna e Real Madrid promete ser um evento significativo na temporada de 2024/25 de LaLiga. O embate, marcado para este sábado, no Estádio El Sadar, ganha destaque não apenas pela disputa de pontos essenciais, mas também pelo momento que ambas as equipes atravessam. O Real Madrid, sob o comando de Carlo Ancelotti, está em uma batalha acirrada pelo topo da tabela, enquanto o Osasuna busca consolidar sua posição na parte superior do campeonato, após uma sequência favorável de resultados.

A pressão sobre o Real Madrid é intensificada pela proximidade de seus principais rivais. Atlético de Madrid e Barcelona estão logo atrás na tabela, com diferenças mínimas de pontos, o que torna cada jogo crucial. A vitória recente sobre o Manchester City pela UEFA Champions League energiza a equipe, mas a exigência de consistência é alta para evitar surpresas em campo.

Luka Modric pelo Real Madrid – Fonte: Instagram/@lukamodric10

Quem são os destaques e desfalques em campo?

As expectativas para o jogo incluem, inevitavelmente, uma análise sobre os desfalques. Pelo lado do Osasuna, o técnico Vicente Moreno pode contar com a maioria de seu elenco titular, embora alguns jogadores-chave estejam à beira da suspensão. Entre estes, Aimar Oroz, Sergio Herrera e Jesús Areso preocupam por estarem pendurados com quatro cartões amarelos cada, o que pode afetar a estratégia do time nesta rodada crucial.

Para o Real Madrid, a situação é um pouco mais complicada. Lucas Vázquez está fora devido a uma lesão na coxa, juntando-se a uma lista já preocupante de jogadores indisponíveis, incluindo David Alaba, Rudiger, Éder Militão e Dani Carvajal. Todos enfrentam problemas físicos, obrigando Carlo Ancelotti a rever suas opções defensivas e possivelmente optar por soluções improvisadas para manter o equilíbrio da equipe.

Como assistir ao confronto entre Osasuna e Real Madrid?

Os torcedores interessados em acompanhar o jogo Osasuna x Real Madrid terão a oportunidade de assistir à partida pelo serviço de streaming Disney+ Premium, que anunciou a transmissão exclusiva para este sábado. A disputa está programada para começar às 12h15 (horário de Brasília), direto do El Sadar, um estádio histórico situado na província de Navarra, com capacidade para aproximadamente 23 mil espectadores.

Quais as chances de vitória para as equipes?

Considerando o histórico recente e as estatísticas dos últimos jogos, o Real Madrid entra em campo como o favorito. Com um elenco repleto de estrelas como Rodrygo, Vinícius Júnior e a recente aquisição, Mbappé, o time de Ancelotti pretende impor seu domínio logo desde o início. No entanto, o Osasuna, embalado por uma série invicta, promete oferecer resistência e explorar qualquer vulnerabilidade defensiva do adversário.

O resultado esperado é um desafio para ambos os lados, com o Real Madrid buscando sustentar sua posição no topo da tabela e o Osasuna tentando surpreender seus adversários de elite. Para os espectadores, o duelo promete ser um espetáculo à parte, repleto de competência tática e emoção.

