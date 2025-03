Onde assistir à Monaco e Nice pelo Campeonato Francês ao vivo

No próximo sábado, dia 29 de março, às 17h05, o estádio Louis II será palco de mais um emocionante confronto entre Monaco e Nice, válido pela Ligue 1. A partida promete ser um espetáculo para os fãs de futebol, com transmissão ao vivo pelo Prime Video. Este clássico regional é sempre aguardado com grande expectativa, dada a rivalidade histórica entre as duas equipes.

Publicidade

O Monaco, que joga em casa, busca consolidar sua posição na tabela e manter a hegemonia sobre o Nice. Com um histórico favorável, o time do principado tem mostrado sua força ao longo dos anos, especialmente quando joga diante de sua torcida. O retrospecto geral aponta para uma vantagem significativa do Monaco, que venceu 51 dos 116 confrontos disputados entre as duas equipes.

Jogadores do Nice – Fonte: Instagram/@ogcnice

Histórico de confrontos: Monaco domina o Nice

O histórico de confrontos entre Monaco e Nice revela um domínio claro do time do principado. Em todas as competições, foram realizados 116 jogos, com o Monaco saindo vitorioso em 51 ocasiões, enquanto o Nice triunfou 35 vezes. Além disso, 30 partidas terminaram empatadas. Este histórico coloca o Monaco em uma posição de destaque, especialmente quando joga em casa.

Publicidade

No estádio Louis II, o Monaco enfrentou o Nice em 56 partidas, conquistando 26 vitórias, 17 empates e sofrendo apenas 13 derrotas. Este desempenho em casa reforça a confiança do time e de seus torcedores para o próximo confronto. Por outro lado, o Nice busca quebrar essa hegemonia e surpreender o adversário, algo que já conseguiu fazer em algumas ocasiões.

Como o Nice pode surpreender o Monaco?

Apesar do domínio do Monaco, o Nice já mostrou que pode ser um adversário à altura. Em jogos realizados em seu próprio estádio, o Nice venceu 24 dos 59 confrontos, empatou 13 e perdeu 22. Este equilíbrio em seus domínios sugere que o Nice tem potencial para surpreender, mesmo jogando fora de casa.

O último encontro entre as duas equipes, ocorrido no estádio do Nice, terminou com vitória do time da casa por 2 a 1. Naquela ocasião, Evann Guessand e Gaetan Laborde marcaram para o Nice, enquanto Breel Embolo descontou para o Monaco. Este resultado recente serve de motivação para o Nice, que tentará repetir o feito e sair com os três pontos do estádio Louis II.

Publicidade

Expectativas para o confronto de sábado

Com o histórico e a rivalidade em jogo, o confronto entre Monaco e Nice promete ser uma partida intensa e cheia de emoções. O Monaco, jogando em casa, conta com o apoio de sua torcida para manter a superioridade sobre o rival. Já o Nice, embalado pela vitória no último encontro, busca surpreender e somar pontos importantes na competição.

Os torcedores podem esperar um jogo disputado, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo. A transmissão ao vivo pelo Prime Video permitirá que fãs de todo o mundo acompanhem cada lance deste clássico da Ligue 1. Será um sábado de futebol imperdível para os amantes do esporte.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.