Onde assistir à Espanha e Holanda pelas quartas da UEFA Nations League

O confronto entre Espanha e Holanda pelas quartas de final da Nations League promete ser um espetáculo de futebol. Marcado para o dia 22 de março de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), o jogo será realizado no estádio Mestalla, em Valência, Espanha. Este embate é a partida de volta, após um emocionante empate por 2 a 2 no primeiro jogo, realizado em Roterdã, na Holanda.

O primeiro encontro entre as seleções foi marcado por uma disputa acirrada. A Espanha saiu na frente com um gol de Nico Williams, mas a Holanda, mostrando resiliência, conseguiu virar o jogo com gols de Gakpo e Reijnders. A expulsão de Hato, da Holanda, no segundo tempo, permitiu que a Espanha empatasse com Merino, fechando o placar em 2 a 2. Este resultado deixa o confronto em aberto para o jogo de volta.

Nico Williams abriu o placar para os espanhóis em Roterdã – Fonte: Nicolas Tucat/AFP

Onde assistir e quais são as informações do jogo?

Os fãs de futebol poderão acompanhar a partida ao vivo pelo canal SporTV2, que transmitirá o jogo em TV fechada. A arbitragem ficará a cargo de Clément Turpin, com assistência de Nicolas Danos e Benjamin Pagès. O VAR será operado por Willy Delajod e Benoît Millot, garantindo que as decisões em campo sejam justas e precisas.

O estádio Mestalla, em Valência, será o palco deste emocionante confronto. Conhecido por sua atmosfera vibrante, o estádio promete ser um caldeirão de emoções, com torcedores de ambas as seleções ansiosos para ver suas equipes avançarem na competição.

Quais são as prováveis escalações?

As escalações das equipes são sempre um ponto de interesse para os torcedores. A Espanha, sob o comando de Luis de la Fuente, deve entrar em campo com Simón no gol, acompanhado por Porro, Le Normand, Huijsen e Cucurella na defesa. No meio-campo, Pedri, Zubimendi e Ruiz devem formar o trio central, enquanto Yamal, Morata e Nico Williams são esperados no ataque. A equipe espanhola ainda tem dúvidas sobre a participação de Pau Cubarsí, Merino e Dani Olmo.

Por outro lado, a Holanda, dirigida por Ronaldo Koeman, deve alinhar com Verbruggen no gol, com Frimpong, Van Hecke, Van Dijk e Geertruida na linha defensiva. Reijnders e de Jong são esperados no meio-campo, enquanto Simons, Kluivert e Gakpo devem apoiar Memphis no ataque. A equipe holandesa terá que lidar com os desfalques de Hato, suspenso, e Timber, que está doente.

Como as equipes chegam para o jogo?

A Espanha chega ao confronto com a confiança de jogar em casa e o apoio de sua torcida. O técnico Luis de la Fuente tem buscado ajustar a equipe para explorar ao máximo o potencial ofensivo, especialmente após as mudanças que surtiram efeito no primeiro jogo. A presença de jovens talentos como Pedri e Nico Williams é um ponto positivo para a equipe espanhola.

Já a Holanda, apesar dos desfalques, conta com a experiência de jogadores como Van Dijk e de Jong para liderar a equipe em campo. A capacidade de reação demonstrada no primeiro jogo é um indicativo de que a equipe holandesa não deve ser subestimada. Koeman terá o desafio de reorganizar a defesa sem Hato, mas confia na força coletiva de seu elenco.

O que está em jogo?

Além da vaga nas semifinais da Nations League, o confronto entre Espanha e Holanda é uma oportunidade para ambas as seleções demonstrarem seu progresso e ambições no cenário internacional. A competição oferece uma plataforma para os jogadores brilharem e para as equipes testarem suas estratégias contra adversários de alto nível.

Com o equilíbrio demonstrado no primeiro jogo, a expectativa é de mais um duelo emocionante, onde cada detalhe pode fazer a diferença. Os torcedores aguardam ansiosos para ver qual seleção sairá vitoriosa e continuará sua jornada na

