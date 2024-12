O time dos sonhos: 11 atletas de seleções que se aposentaram

O ano de 2024 marcou a despedida de muitos grandes jogadores de futebol, cujas carreiras deixaram um legado significativo no esporte. Este artigo destaca 11 astros do futebol que colocaram um ponto final em suas carreiras este ano, configurando um time dos sonhos composto por atletas dos mais diversos clubes e seleções do mundo. A lista foi montada pelo portal GE.

Publicidade

Com conquistas que incluem a Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América e múltiplas Champions League, esses jogadores não apenas brilharam em campo, mas também inspiraram millions de fãs em todo o globo. Entre eles, contamos com dois brasileiros naturalizados, o português Pepe e o espanhol Thiago Alcântara.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Quem são os 11 Jogadores que se Aposentaram?

O time que se aposentou em 2024 é composto por talentos que conquistaram muitos títulos e deixaram uma marca profunda no futebol mundial. Desde goleiros a atacantes, suas carreiras foram repletas de momentos memoráveis.

Claudio Bravo : Goleiro chileno que deixou sua marca no Colo-Colo e em grandes times europeus como Real Sociedad, Barcelona e Manchester City.

: Goleiro chileno que deixou sua marca no Colo-Colo e em grandes times europeus como Real Sociedad, Barcelona e Manchester City. Pepe : Zagueiro naturalizado português, conhecido por sua passagem no Porto e Real Madrid, foi ídolo na seleção nacional de Portugal.

: Zagueiro naturalizado português, conhecido por sua passagem no Porto e Real Madrid, foi ídolo na seleção nacional de Portugal. Leonardo Bonucci : Ícone do futebol italiano, defendeu grandes clubes como Inter de Milão, Milan e Juventus, além de conquistar a Euro 2020.

: Ícone do futebol italiano, defendeu grandes clubes como Inter de Milão, Milan e Juventus, além de conquistar a Euro 2020. Raphaël Varane : Zagueiro francês, campeão mundial com a França e vencedor de várias Champions League pelo Real Madrid.

: Zagueiro francês, campeão mundial com a França e vencedor de várias Champions League pelo Real Madrid. Joël Matip : Zagueiro que brilhou no Liverpool, famoso por suas conquistas na Champions League de 2018/19.

: Zagueiro que brilhou no Liverpool, famoso por suas conquistas na Champions League de 2018/19. Thiago Alcântara : Meio-campista com passagens memoráveis por Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool, que optou por atuar pela seleção da Espanha.

: Meio-campista com passagens memoráveis por Barcelona, Bayern de Munique e Liverpool, que optou por atuar pela seleção da Espanha. Toni Kroos : Meio-campista alemão icônico, conhecido por sua técnica impecável e várias conquistas no Real Madrid.

: Meio-campista alemão icônico, conhecido por sua técnica impecável e várias conquistas no Real Madrid. Andrés Iniesta : Lenda espanhola que deixou uma marca indelével no Barcelona e foi crucial na conquista da Copa do Mundo de 2010.

: Lenda espanhola que deixou uma marca indelével no Barcelona e foi crucial na conquista da Copa do Mundo de 2010. Marouane Fellaini : Meio-campista belga reconhecido por sua robustez e habilidade técnica.

: Meio-campista belga reconhecido por sua robustez e habilidade técnica. Jesús Navas : Ala espanhol que alcançou notáveis sucessos com o Sevilla e a seleção espanhola.

: Ala espanhol que alcançou notáveis sucessos com o Sevilla e a seleção espanhola. Nani: Atacante português que brilhou ao lado de Cristiano Ronaldo e encerrou sua carreira no Estrela da Amadora.

Quais os Títulos Mais Notáveis Desses Jogadores?

Os jogadores que se aposentaram em 2024 não apenas participaram de eventos esportivos de renome, mas também conquistaram títulos importantes que confirmaram suas habilidades e legados no esporte. Este talentoso grupo de jogadores acumulou quatro Copas do Mundo, sete Eurocopas, duas Copas América e 22 títulos de Champions League durante suas carreiras.

Claudio Bravo: Bicampeão da Copa América com o Chile. Pepe: Vencedor da Euro 2016 e Liga das Nações 2018/2019 com Portugal. Leonardo Bonucci: Campeão da Euro 2020. Raphaël Varane: Ganhou a Copa do Mundo 2018. Joël Matip: Conquistou a Premier League com o Liverpool.

Qual o Legado Destes Atletas no Futebol?

O legado destes jogadores transcende os números e prêmios. Muitos deles se tornaram ícones culturais, inspiraram futuras gerações de atletas e ajudaram a elevar as competições em que participaram. Andrés Iniesta, por exemplo, é celebrado não apenas por seus títulos, mas por sua habilidade única de controlar o meio-campo e contribuir com gols decisivos. Toni Kroos, com sua precisão dentro e fora de campo, personificou a ideia de um meio-campista moderno, enquanto jogadores como Pepe e Varane redefiniram a posição de zagueiro com suas habilidades defensivas e instintos ofensivos.