Mourinho sobe o tom e critica liga turca: ‘ninguém assiste’

José Mourinho manifestou seu descontentamento com a arbitragem na partida entre Fenerbahçe e Trabzonspor pela Süper Lig, que terminou com vitória de 3 a 2 para o Fenerbahçe. O jogo, realizado no domingo (3), foi marcado por decisões polêmicas, especialmente envolvendo o uso do VAR.

Publicidade

Após a partida, Mourinho criticou duramente a liga turca, questionando seu apelo em comparação com outras competições europeias de destaque, como a Premier League e a Bundesliga.

“Quem quer assistir a esta liga turca no exterior? Eles têm a Premier League, eles têm a liga francesa, eles têm a liga alemã, eles têm a liga portuguesa, eles têm a liga holandesa. Por que eles deveriam ver isso? Eu não vi. Comecei a olhar para isso quando fui convidado para vir à Turquia […] eu não conseguia acreditar que esta era a dimensão. É muito cinza, é muito escuro, cheira mal. Mas esse é o meu trabalho e darei tudo ao meu trabalho, ao meu clube”, disse o treinador na coletiva.

Publicidade

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Desafios na Liga Turca

Mourinho destacou que sua experiência na Turquia revelou problemas inesperados. Ele descreveu o futebol na liga como “cinza” e “escuro”, faltando o brilho de outras competições internacionais.

Além disso, Mourinho mencionou que sua equipe enfrentou “o sistema”, sugerindo arbitragens tendenciosas. Ele se mostrou particularmente insatisfeito com decisões do VAR que influenciaram diretamente o jogo.

Publicidade

Discussão sobre o uso do VAR

Durante o confronto com o Trabzonspor, duas decisões de pênalti contra sua equipe foram revistas pelo VAR, provocando insatisfação em Mourinho. Ao invés de auxiliar de forma discreta, o VAR se tornou o foco das decisões, afetando o resultado de forma desproporcional, segundo o técnico.

Um dos momentos de maior frustração para Mourinho foi quando uma jogada envolvendo Bright Osayi-Samuel não resultou em penalidade, apesar das revisões. Mesmo assim, o Fenerbahçe garantiu a vitória com um gol de Sofyan Amrabat nos acréscimos, celebrado por Mourinho em campo.

Futuro do Árbitro Atilla Karaoglan

Mourinho argumentou que Atilla Karaoglan deveria ser afastado dos jogos do Fenerbahçe, questionando sua imparcialidade e decisões durante a partida. O treinador português afirmou que o árbitro foi seletivo, ignorando faltas críticas quando o time precisava de intervenções.

Esta perspectiva reflete não só a opinião de Mourinho, mas também a de muitos torcedores do Fenerbahçe, que clamam por uma arbitragem mais justa na liga turca.

Repercussões das declarações de Mourinho

As declarações de Mourinho acrescentam tensão ao ambiente futebolístico na Turquia, país com torcedores apaixonados. Suas críticas podem ter impacto tanto internamente quanto internacionalmente, ressaltando a necessidade de melhorias no sistema de arbitragem e no uso do VAR.

O caso também sublinha a importância de consistência e transparência nas arbitragens para garantir a credibilidade e atratividade de qualquer competição esportiva.