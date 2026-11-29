A derrota do Real Madrid diante do Alavés no placar de 1 x 2, em partida disputada no Estádio Santiago Bernabéu, encerrou a sequência positiva da equipe e provocou fortes contestações na Espanha. O revés em casa pela La Liga expôs oscilações no setor ofensivo e colocou a comissão técnica sob cobrança.

Quais foram as contestações táticas a Mourinho?

As decisões adotadas pelo treinador José Mourinho ao longo do confronto geraram análises severas na imprensa. Durante a transmissão da emissora COPE, o ex-futebolista e comentarista Poli Rincón apontou falhas graves no planejamento inicial para a partida.

“Perdemos porque Mourinho quis, porque fez um time que sabia que não iria funcionar”, afirmou Poli Rincón, em declarações no programa radial ‘Tiempo de Juego’.

O que foi dito sobre a escalação no Bernabéu?

Além de reprovar a estratégia coletiva montada para o jogo, o analista direcionou questionamentos específicos à formação titular. A escalação inicial com o atacante Vinicius Junior foi alvo central das críticas feitas pelo ex-jogador.

“Vinicius não pode jogar neste time como titular, já disse isso 10000 vezes”, completou Poli Rincón, em declarações no programa radial ‘Tiempo de Juego’.

O resultado negativo impõe pressão imediata ao elenco merengue para a sequência dos compromissos na temporada nacional.